好命汪得重病...爸跪求大神提供偏方醫治　網一看症狀笑：沒藥醫！

記者吳鎮良／採訪報導

「本汪餓了，還不快奉上食物！」飼主林潤彰家中有隻米克斯汪，因為剛認養時牠全身都瘦巴巴的，於是取名為「阿肥」，期許狗狗未來能夠長得白白胖胖的。幾年過去後，現在的阿肥不僅身材豐腴，甚至罹患了「重病」，爸拔將愛犬的症狀錄下且分享在網路上，沒想到網友看完紛紛笑說，「我家也一樣」、「沒藥醫」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林潤彰日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一段影片並打趣說，「我家寶貝女兒生病了！檢查結果確定是公主病、而且已經末期成為公主癌了！跪求各位大神提供秘方、偏方能醫治的，我都會試試！」後方更註解，「家中阿嬤都會不定時無限量補充營養品！」

請繼續往下閱讀...

▲米克斯阿肥罹患了嚴重的公主病。（圖／飼主林潤彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲阿肥愛玩泥巴卻不愛洗澡。



畫面中可以看到，滿滿的一碗飼料擺在阿肥的面前，但牠就是不肯吃，接著爸拔用手拿起飼料、一顆顆去餵，阿肥這時才肯張嘴去吃。林潤彰表示，「這是阿肥每天吃飯的日常，整碗給牠不會吃，要一顆一顆餵，寧願餓肚子去找阿嬤討零食。」

米克斯阿肥的個性親人又愛撒嬌，愛玩爛泥巴且不愛洗澡，剛到家時體重還不到5公斤，但現在已經超過10公斤。林潤彰說，「阿肥以前有經過3次的退養，2歲多時我才接手，目前是5歲；牠其實不是很挑食，就是想要人家餵，已經被寵壞了哈哈！牠還有一個汪弟弟叫大摳。」

▲▼阿肥有位汪弟弟大摳，姐弟倆經常玩在一起。



影片在網路上曝光後吸引500多名網友熱烈討論，許多人看完都留言說，「過手的才是食物～」、「只能安寧照護，不要讓公主不開心XD」、「再養一隻王子，一切治癒」、「基本上沒救，受害者的控訴，我家也有」、「完了這個真的沒藥醫，辛苦奴才哈哈」、「我家的是王子病，沒人陪就不吃飯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：