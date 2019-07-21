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粉紅肉墊也能解鎖！　喵掌靠上去「成功辨識」...牠卻超厭世

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記者陳靜／採訪報導

原來喵星人也可以輕易使用手機！新北中和的網友陳凱莉家中有隻混俄羅斯藍貓的米克斯喵喵「灰咪」，這天她突發奇想決定用貓咪的手手來測試iPhone的指紋解鎖功能，沒想到當灰咪的肉墊一靠到感應區上，手機就馬上自動辨識記錄下來，解鎖時也僅2次就成功解開，讓飼主直呼，「指紋辨識的功能真的很好用！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喵掌指紋解鎖。（圖／網友陳凱莉授權提供）

▲奴才用喵掌指紋解鎖，牠眼神死。（圖／網友陳凱莉授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「當時單純突發奇想，就幫灰咪用了一個指紋辨識，想看看是否真的可以用貓掌，結果真的可以！」不過，她也猜測，如果拿別隻貓咪的肉墊說不定也可以解開，雖然不知道手機是怎麼記錄，但她心想，「肉墊嫩嫩的應該就可以，我猜太粗糙可能不一定行。」

▲喵掌指紋解鎖。（圖／網友陳凱莉授權提供）

▲「下次再用本喵的手要收費了。」

▲喵掌指紋解鎖。（圖／網友陳凱莉授權提供）

▲灰咪常常擺出厭世的表情，但牠其實很愛撒嬌。

灰咪被拿來「測試」的同時露出了超級厭世的逗趣表情，但牠其實是隻非常黏人的貓咪，每天都會在門口迎接媽咪回家；家人洗澡、上廁所時，牠也會擔心地坐在門外守著。不僅如此，灰咪還很愛講話，只要媽媽和牠對話，牠都會像是聽得懂一樣瘋狂回答；甚至每天天一亮，牠就要想盡辦法叫主人起床，不斷在耳邊敲敲打打，讓媽媽好氣又好笑。

▲喵掌指紋解鎖。（圖／網友陳凱莉授權提供）

▲喵：臭奴才又想幹嘛了？

▲喵掌指紋解鎖。（圖／網友陳凱莉授權提供）

▲天生臉臭的灰咪是媽咪的心肝寶貝。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「外出要解鎖就好笑了XD」、「好無奈」、「主子：奴才玩夠了嗎？」、「回家三隻都試試哈哈哈哈哈哈哈哈」、「看完覺得還好沒給朕設定辨識，奴才在玩手遊打怪，朕都會跑來偷滑兩下，幫打，給朕設定完，手機裡的資料就慘了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵掌指紋解鎖。（圖／網友陳凱莉授權提供）

▲灰咪：看在肉泥的份上，再給你解鎖一次。

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關鍵字： 喵喵指紋解鎖肉墊肉掌

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