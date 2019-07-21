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歐告牙齒超美「白到發亮」　網跪求方法笑：可代言黑狗牙膏

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記者陳靜／採訪報導

幾乎每個毛小孩都有牙齒健康的問題，沒想到這隻歐告卻擁有一口超完美白牙！住在彰化員林的網友江敏誠家裡養了1隻混台灣犬的米克斯「壯壯」，每當牠開心地笑得合不攏嘴，飼主就會被牠的超亮白牙齒「閃到」，連網友看了牠的美牙也大讚笑說，「快去找黑狗牙膏代言！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲歐告牙齒白到發亮。（圖／網友江敏誠授權提供）

▲笑什麼！牙齒白啊！（圖／網友江敏誠授權提供，下同）

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把拔江敏誠也不吝於分享笑說，「其實說真的，牠沒什麼保養，我沒幫他刷牙，就只是吃潔牙骨，牠很愛玩潔牙玩具、啃豬大骨，以前會啃桌腳，但現在不會了，簡單來說就是多咬吧！」壯壯從小牙齒就白到發亮，即使現在已經1歲多，但牠還是一直保持著牙齒的整齊與潔白，根本是麻豆等級的標準牙啊！

▲歐告牙齒白到發亮。（圖／網友江敏誠授權提供）

▲壯壯喜歡啃食各種東西。

▲歐告牙齒白到發亮。（圖／網友江敏誠授權提供）

▲「哪天推出黑狗牙膏的話，記得找偶代言喔！」

飼主將照片分享至臉書社團「有點毛毛的」並寫下，「你牙齒到底怎麼保養，你也教一下你爹我啊。」網友看了紛紛笑回，「首先，你要先曬黑」、「爸爸也啃看看潔牙骨啊」、「看他都吃什麼跟他一起吃啊」、「比我的還白，我情何以堪」、「跟黑人牙齒比較白一樣的道理嗎XD」、「你是不是常咬主人啊」、「哇噻，可以拍黑人牙膏廣告了吧」、「沒刷牙還比我們這種一天刷兩次的乾淨」、「真的好白亮」、「可以代言黑狗牙膏XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告牙齒白到發亮。（圖／網友江敏誠授權提供）

▲壯壯不僅牙齒白，還長得帥，根本是狗生勝利組啊！

▲歐告牙齒白到發亮。（圖／網友江敏誠授權提供）

▲反差萌也太可愛了吧！

▲歐告牙齒白到發亮。（圖／網友江敏誠授權提供）

▲抓到了！你一定是在偷刷牙吼！

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關鍵字： 黑狗歐告牙齒美白健康牙膏潔牙骨刷牙

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