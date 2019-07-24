愛睏卻被狂搖身體！　牠起床氣爆發狠「ㄘㄟ」內心戲超足

記者陳靜／採訪報導

「本柴睡覺皇帝大，不准打擾！」台北市網友克林家中這隻柴犬「Mochi」有很大的起床氣，只要家人吵牠睡覺，牠就會一臉奧嘟嘟地抗議。這天調皮的把拔故意捉弄毛孩，在牠躺爽爽快要睡著時，不斷搖晃牠的身體，沒想到Mochi竟氣得轉頭「ㄘㄟ」了爸爸好幾秒，眼神充滿了無限的內心戲讓人笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「是在吵屁？」（圖／網友克林授權提供，下同）

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把拔克林笑說，其實是因為怕毛孩白天睡太飽，半夜又會精神太好起來巡邏吵到家人，所以才故意不讓牠睡太多，沒想到這天卻意外錄到被瞪的畫面，不過，即使Mochi心裡非常不爽，牠也只是表現在臉上，不會輕易「動粗」，因此家人都很喜歡和牠開玩笑，而Mochi也是個非常愛撒嬌的小朋友。

▲Mochi經常在白天睡飽後，半夜爬起來吵家人。

▲只要Mochi睡太久，爸爸就會故意鬧醒牠XD

飼主將這則影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」並寫下，「沒有被青過是不是？」網友看了紛紛笑回，「這眼神凶狠^^」、「好兇阿！！」、「金每送←_←」、「哈哈賤賤的眼神」、「笑死XD」、「狠角色」、「眼神好派XD」、「賣剎」、「還慢慢抬頭」、「不可以吵人家睡覺」、「好兇！！哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Mochi：柴生好難...只是想睡個覺。

▲「本柴半夜就化身鬼修女去找奴才！」

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