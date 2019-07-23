餐桌驚見披薩怪客！　牠伸出「肥短萌手」盒子邊狂撈...太短失敗

記者陳靜／採訪報導

哪裡來的披薩小偷給我出來！住在中壢的網友Meng Han Fan這天正準備到餐桌上享用披薩，沒想到卻意外發現家裡有個披薩怪客，只見牠伸出自己的肥短小手手在盒子邊緣狂撈，偶爾露出臉偷看，數度想把香噴噴的披薩帶走，但是卻因為自己的手太短，最後只好宣告失敗，全程都被媽媽目睹並拍攝下來，家人都笑翻了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「這是什麼東東，好香啊！！！」（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供，下同）

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▲這個手手好想偷捏XD

Meng Han Fan家裡的曼赤肯「Milo」是個超級好奇寶寶，只要看到家人拿出食物，就一定要親自上前「檢查」一番才行，不過媽媽也笑說，其實牠對人類食物不太感興趣，幾乎都只是因為好奇才靠近聞聞看看，不到幾秒鐘就走了，心裡還是最愛罐罐和飼料，就算把雞腿放在Milo面前，牠也不會吃、只會聞。

▲Milo只要看到食物就想湊熱鬧聞聞。

▲是誰又在偷看了！

▲Milo超愛撒嬌黏踢踢。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全笑噴表示，「一直聞...一直摸...超可愛的」、「手短短肥肥好可愛！」、「想捏牠手」、「分我吃一口啦」、「摸的到吃不到的可憐小傢伙...奴才很壞XD」、「要對準料撈啦XD」、「山竹手摳摳摳」、「結果他剛挖完貓砂 」、「被主子加持過的披薩，吃了之後會變可愛的」、「手就那麼短還硬要偷人家的披薩XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Milo呆萌的模樣讓人好想把食物全送牠！

▲萌男孩也有崩壞的時候XD

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