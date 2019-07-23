ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

餐桌驚見披薩怪客！　牠伸出「肥短萌手」盒子邊狂撈...太短失敗

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

哪裡來的披薩小偷給我出來！住在中壢的網友Meng Han Fan這天正準備到餐桌上享用披薩，沒想到卻意外發現家裡有個披薩怪客，只見牠伸出自己的肥短小手手在盒子邊緣狂撈，偶爾露出臉偷看，數度想把香噴噴的披薩帶走，但是卻因為自己的手太短，最後只好宣告失敗，全程都被媽媽目睹並拍攝下來，家人都笑翻了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲「這是什麼東東，好香啊！！！」（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲這個手手好想偷捏XD

Meng Han Fan家裡的曼赤肯「Milo」是個超級好奇寶寶，只要看到家人拿出食物，就一定要親自上前「檢查」一番才行，不過媽媽也笑說，其實牠對人類食物不太感興趣，幾乎都只是因為好奇才靠近聞聞看看，不到幾秒鐘就走了，心裡還是最愛罐罐和飼料，就算把雞腿放在Milo面前，牠也不會吃、只會聞。

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲Milo只要看到食物就想湊熱鬧聞聞。

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲是誰又在偷看了！

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲Milo超愛撒嬌黏踢踢。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全笑噴表示，「一直聞...一直摸...超可愛的」、「手短短肥肥好可愛！」、「想捏牠手」、「分我吃一口啦」、「摸的到吃不到的可憐小傢伙...奴才很壞XD」、「要對準料撈啦XD」、「山竹手摳摳摳」、「結果他剛挖完貓砂 」、「被主子加持過的披薩，吃了之後會變可愛的」、「手就那麼短還硬要偷人家的披薩XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲Milo呆萌的模樣讓人好想把食物全送牠！

▲曼赤肯想偷拿披薩結果手太短。（圖／臉書粉專「小短腿Milo」授權提供）

▲萌男孩也有崩壞的時候XD

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵曼赤肯披薩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

假裝把「貓尾」丟掉！　牠嚇到「站高處狂找」：我的尾..

影／騎車到桃園被「鴕鳥超車闖紅燈」　路人嚇傻全為牠..

8個月法鬥也是《惡吻》迷！　牠見湘琴直樹緊擁.....

歐告牙齒超美「白到發亮」　網跪求方法笑：可代言黑狗..

影／粉紅肉墊也能解鎖！　喵掌靠上去「成功辨識」....

影／虎斑狗被貓化？　牠老練「蹲貓砂盆」尿尿...網..

看電視「突然一陣溫熱」　牠解放20秒...尿爸身上..

整箱保麗龍都在蠕動！　萌爆「麻糬臉雪貂」冒出探頭：..

柴店長上班偷懶「跟客人要飯吃」　坐腿邊滴口水.....

台灣黑熊1年經費低於1萬？　呂秋遠曝「30年來逐年..

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情..

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來..

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔..

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩..

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：..

粉紅肉墊靠上去...指紋竟成功辨識　厭世貓一臉無奈..

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

黏人大黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」：馬麻在幹麻..

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止..

太嗨啦！重磅月月「炸彈式暴衝」 客人被嚇壞...網..

倉鼠不吃不喝3天…主人焦心送醫院　獸醫破案卻害他們..

高爾夫球場的家被入侵…狂暴化鴨子群屁顛追鱷魚　目擊..

貨櫃打開全是鱗片象牙　2000大穿山甲、300非洲..

餐桌驚見披薩怪客！　牠伸出「肥短萌手」盒子邊狂撈...

世界最帥的羊！「奶金髮+深邃雙眼」...網驚：居然..

創紀錄叼超長樹枝！柴柴散步當走秀　6千人笑翻：屁股..

肉泥眼前被搶走...喵委屈情緒大爆發！「女友式」鬧..

哈士奇出門沿路燦笑...到醫院秒垮臉！　對醫生「飆..

廠區禁愛心媽媽餵養流浪犬　動保所函文警告台船：不可..

大丹犬夢想「當匹賽馬」　盯電視跟著狂跳30秒入戲低..

屋內就有空中泳池！宜蘭包棟民宿　還有超大客廳、現做..

鴻海除息大秀即將登場　小股民把握最後進場日

還記得9年前翻唱女神卡卡爆紅的他嗎？　Greyso..

每日配戴超過8小時？安內母湯！「高用眼族」不可不看..

未上市公司受青睞！去年籌資8.5兆元創歷史新高 ..

中油觀音外海天然氣接收站補償談不攏　百艘漁船海上繞..

特勤走私菸　丁守中：改天會不會為了更大利益刺殺總統..

國安人員趁總統出訪走私萬條菸　律師認為涉犯貪污有爭..

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放..

寵物動物熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

讀者迴響

熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

最新影片

更多

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情」網笑翻

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來：找死ㄇ

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔性抖動1分鐘

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩潰...網：天然雨鞋XD

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：走開啦！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面