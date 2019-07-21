假裝把「貓尾」丟掉！　牠嚇到「站高處狂找」：我的尾巴呢？

▲飼主假裝把貓咪尾巴丟掉。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」，下同）

記者陳靜／綜合報導

「誰准你把我的尾巴丟掉！」一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享了一段影片，這天家裡的虎斑貓趴在沙發上休息，這時奴才卻突然出現，並且抓著主子的尾巴不放，喵喵見狀後開始保持警戒心看著對方，沒想到下一秒，就看到自己的尾巴被「丟出去」，牠嚇得立馬起身站到高處，尋找自己那「遺失的尾巴」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲「X！你剛剛做了什麼！」

林姓網友PO出影片並寫下，「喵的哩，你把我尾巴丟哪了！」畫面中可以看到，幼稚的奴才輕輕抓著喵皇的尾巴在牠面前揮來揮去，就在牠專注地看著這一幕時，飼主假動作將尾巴丟到遠處，沒想到天真的喵喵竟然信以為真嚇壞了，傻眼了2秒後，馬上著急地爬到高處查看四周，一心只想把自己的尾巴找回來，超呆萌模樣讓網友笑翻！

▲喵：那是跟了我好多年的尾巴......

影片上傳至臉書社團後，網友紛紛留言笑說，「.......這貓，二哈品種嗎」、「竟敢戲弄本皇」、「驚慌失措太可愛」、「尾巴被丟掉ㄌ」、「還我！！還我尾巴～～～」、「你妹的死奴才，趕緊把朕的龍尾找回來」、「尼喵的貢丸，我尾巴勒」、「好天真的蠢XD」、「孩子，怎麼這麼呆萌」、「喵兒也太好騙了吧XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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