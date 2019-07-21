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8個月法鬥也是《惡吻》迷！　牠見湘琴直樹緊擁...羞到轉頭

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記者陳靜／採訪報導

台灣電視劇《惡作劇之吻》是許多劇迷心目中的經典之作，沒想到就連毛小孩也抵擋不住它的魅力！台北市網友Mimi這天打開電視收看著這部戲劇，沒想到家裡的小法鬥「Duffy」卻默默地跟著坐到電視機前，甚至看得比姐姐還要認真、目不轉睛，直到看見湘琴直樹緊抱在一起後，竟害羞地把頭撇開，讓家人笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小法鬥看惡作劇之吻。（圖／網友Mimi授權提供）

▲原來你也是惡吻的粉絲啊XD。（圖／網友Mimi授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

姐姐Mimi笑說，當天Duffy原本興奮地和她玩在一起，但姐姐太想看電視了，因此就把毛孩最愛的球丟給牠玩，通常Duffy只要有那顆球，就可以自嗨將近30分鐘不吵鬧，沒想到牠玩完之後，一看到姐姐在看惡作劇之吻，就默默地坐到客廳中央，跟著家人一起追劇，天真可愛的模樣讓姐姐瞬間融化。

▲小法鬥看惡作劇之吻。（圖／網友Mimi授權提供）

▲活力充沛的Duffy平常一刻都閒不下來。

「牠看了有10到15分鐘，還看到重點！」姐姐表示，這是她第一次看到8個月大的毛孩乖乖坐著看電視，平常總是電量滿格的牠，幾乎一刻都停不下來，想不到《惡吻》的魅力這麼大。更讓人笑到噴飯的是，當直樹霸氣地將湘琴擁入懷裡後，2人甜蜜地躺在床上談心，怎料Duffy一看到這幕，便馬上起身轉頭走向姐姐，還露出尷尬的笑臉，超可愛的巧合讓人不禁懷疑牠是不是害羞了呢！

▲小法鬥看惡作劇之吻。（圖／網友Mimi授權提供）

▲「你要陪我玩了嗎？」

▲小法鬥看惡作劇之吻。（圖／網友Mimi授權提供）

▲完全是隻爽狗無誤！

Duffy雖然不怕陌生人，但卻非常害怕陌生環境，只要在家就像發了瘋似地，可以狂玩1個多小時，卻只休息10分鐘。同時牠也是個非常會看臉色的汪星人，只要做錯事了，就會馬上心虛露出哀怨表情，激動的個性也會立刻安份下來乖乖挨罵，直到家人原諒牠之後，才會再度變成那個笑瞇瞇、愛撒嬌的小朋友，總是讓媽媽沒多久就氣消，也拿牠沒辦法。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小法鬥看惡作劇之吻。（圖／網友Mimi授權提供）

▲Duffy超愛和家人撒嬌討摸摸。

▲小法鬥看惡作劇之吻。（圖／網友Mimi授權提供）

▲「所以今天有惡吻可以看嗎？」

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關鍵字： 法鬥看電視惡作劇之吻

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