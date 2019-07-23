小胖橘和爺爺「動作神同步」　客廳「度估」連角度都一樣！

▲橘貓和爺爺姿勢神同步。（圖／翻攝自推特@yunkyillust，下同）
記者陳靜／綜合報導
這一定是阿公親手帶大的小胖橘無誤！日本網友家中有隻身材很有福氣的橘貓，牠總是跟在爺爺的屁股後面，只要對方走到哪裡，牠就跟到哪裡，先前飼主還曾偷偷捕捉到祖孫倆神同步的樣子，只見他們不管打瞌睡、看電視，甚至是對視的時候，頭部的角度幾乎都一模一樣，超有愛的同框畫面萌翻網友！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
▲連打瞌睡角度都一模一樣。
從推特@yunkyillust可以看到，當爺爺在客廳地板上發呆到睡著時，喵喵輕輕地靠著他香甜入睡；在阿公微微低著頭偷偷度估時，橘貓也是默默趴在一旁跟著睡著，就連角度都跟對方一模一樣；看電視的時候，小橘也靜靜地陪在爺爺身邊，甚至連阿公轉頭望向櫃子頂端的牠，牠也能一秒接收到訊息，立馬和牠對視，同步率超高的祖孫倆，可見感情肯定不是一般地好！
▲一起專心看電視的祖孫倆。
這組照片上傳至推特後，受到網友瘋傳，紛紛轉發至臉書並留言笑說，「太可愛了吧XD」、「替身！是替身！」、「寵物養久了會像主人」、「最後一張不知道為什麼感覺像【你的名字】」、「有其主必有其喵」、「爺爺跟貓都好可愛～」、「好棒的喵伙伴」、「因為是一家人」、「貓奴之修煉術既最高境界」、「超可愛連眼神都一樣」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
▲完全是充滿愛的畫面♥
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