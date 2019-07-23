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誰偷吃優格？　歐告無辜臉逃罪「嘴邊一圈白」...媽秒氣消

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▲黑狗偷吃優格被發現。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲「人家真的沒有偷吃啦～」（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

以後偷吃也要記得擦嘴啦！新北市米克斯兄妹「嘎逼」與「歐妹」的馬麻這天將優格放在桌上後，只是到廚房洗個手，沒想到回來就發現「偷吃現場」，盒子裡的無糖優格憑空消失了一半，於是她立馬質問2毛孩「是誰偷吃的」，歐妹一臉無辜地看著她，原以為裝傻就沒事了，怎料牠嘴邊的白色渣渣卻出賣了牠！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻無奈笑說，「外婆家太多人都會餵食，所以歐妹就認為可以吃，不然在家裡桌上的東西牠們是不會吃的，還好這次只是無糖優格。」媽媽發現毛孩偷吃後，馬上嚴厲地質問牠們，沒想到卻看到歐妹嘴邊留著證據，卻還一臉無辜地想要逃罪，這樣的畫面讓馬麻一秒笑噴，怒氣全沒了，隨後趕緊拿起手機拍下來。

請繼續往下閱讀...

▲黑狗偷吃優格被發現。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲「絕對不是偶們做的喔！」

事實上，哥哥嘎逼也是共犯，當媽媽狂問兇手是誰時，牠馬上就心虛地跑掉了，獨留古意的歐妹在原地接受審判，但因為嘎逼舔得非常乾淨，加上毛色的關係，根本看不出來哥哥有偷吃的痕跡，反倒是黑色的歐妹，事實擺在眼前，怎麼躲都躲不掉，不過媽媽看到牠的萌樣也立馬心軟，幫牠擦擦嘴巴，並告知「下次不可以偷吃」後，便默默地收拾殘局。

▲黑狗偷吃優格被發現。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲嘎逼偷吃還記得舔乾淨，才沒被現場抓包。

臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」PO出了這張照片後，網友看了全笑噴回道，「妹子，姨姨幫不了妳XD」、「好明顯！」、「歐妹水汪汪無辜大眼說著不是偶～但是嘴巴忘記擦擦了XD」、「歐妹：媽麻不是我哦！」、「這個太明顯了啦！下次吃黑的就看不出來」、「絕對不是歐妹拉」、「什么偷吃～我是在試味道」、「我沒吃～是他自己跑到嘴裏的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑狗偷吃優格被發現。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供）

▲歐妹犯案完畢後默默入睡。

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關鍵字： 黑狗歐告優格偷吃嘴邊

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