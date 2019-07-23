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雞排放車上卻被「夜市老饕」狂嗑！　牠餓到整塊偷走...動作超老練

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記者陳靜／採訪報導

「只要看得見的食物都是本喵的！」網友許先生日前經過板橋湳雅夜市附近巷弄時，竟目擊了一場竊盜案，紅色摩托車的前置物箱裡放著一塊新鮮的雞排，沒想到旁邊卻有一隻浪浪黑貓直接趴在車上光明正大地偷吃，最後甚至還把整塊撥到地上帶走，超老練的動作讓人不禁懷疑牠根本就是慣犯啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許先生當天前往夜市的路上見到這幕不禁笑了出來，犯案的小黑貓疑似是一隻浪浪，可能是被雞排的香味誘惑到忍不住，才會動手又動口把陌生人的食物偷走，瞧牠一臉理所當然又老練的樣子，疑似是當地的慣犯。直到許先生繞了一圈夜市走回原地後，發現車主已經把機車騎走，貓咪也不在現場了，唯獨被吃剩的半塊雞排還留在原地。

▲浪浪黑貓偷吃機車上的雞排。（圖／網友許先生授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲浪浪黑貓偷吃機車上的雞排。（圖／網友許先生授權提供，下同）

他將影片PO至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並笑說，「小胖黑貓是位無所畏懼的老饕，那是人家的雞排啊啊啊！！！」網友看了紛紛笑回，「再買一份...我出錢」、「小黑表示：看什麼這是我發現的～想吃自己去找！」、「還會左顧右盼，看來是有經驗的XD」、「求雞排店名...肯定好吃...不然怎有吃貨貓出現」、「報警處理XD」、「遇見過，好像是很親近人的那隻」、「既然是貓咪的話，就不犯法了」、「這個巷子是他在管的，當然是隨便吃XD」、「小黑那太鹹太油不適合你啊啊啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

小提醒：人類食用的油炸物高鹽分高油脂可能有礙毛小孩的健康，不適合給貓狗等小動物食用，因此還是要盡量避免喔！

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關鍵字： 黑貓喵喵流浪貓雞排機車夜市

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