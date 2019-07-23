睽違近4年！東沙島驚見「孵化小海龜」　7隻寶寶努力爬向大海

▲剛孵化爬出洞口的小海龜。（圖／海洋國家公園管理處提供，下同）

記者陳靜／綜合報導

海洋國家公園管理處東沙管理站於20日成功記錄到小海龜的誕生！50天前，團隊在東沙島上發現了綠蠵龜產卵的痕跡，因此他們推估計算了海龜孵化的大概時間，便親自會同研究人員到場勘查，沒想到一下就見到7隻小海龜緩緩爬出，努力地向大海前進，這是海管處睽違近4年以來，終於再度親眼見證這份感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

海管處東沙管理站在今年6月1日記錄到綠蠵龜產卵洞，隨後終於在7月20日傍晚爬出了第一批7隻剛孵化的小海龜。還記得前一次東沙島上記錄到小海龜孵化爬出產卵洞是在2015年7月24日晚間，以紅外線感應相機拍攝到的照片，這次是睽違了近4年的時間，由海管處駐島人員和研究人員現場親自記錄到小海龜爬向大海，實為東沙島的大喜事。

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▲小海龜向著日落爬向大海。

7月20日是海龜產卵洞發現後的第50天，海管處推估應該是小海龜孵化的時候了，於是東沙管理站駐島人員會同研究人員前往現場勘查，發現已有孵化的小海龜趴在產卵洞上，沒多久就陸續爬出7隻小海龜，每隻小海龜看見大海中的落日後就奮力往前爬，而最後一隻小海龜因肚臍傷口尚未癒合，為避免傷口感染而先送往東光醫院擦藥，再帶回東沙野生動物保育中心安置，目前狀況良好，待傷口癒合後現地野放。

▲身上還帶著卵黃囊奮力爬向大海的小海龜。

海管處表示，綠蠵龜為蠵龜科海龜屬物種，屬於大洋洄游性物種，廣泛分布在熱帶和亞熱帶地區，以海草及大型藻類為主食，偶爾捕食魚類或無脊椎動物。多數成熟海龜會回到出生地交配及產卵，每隻雌龜每個產卵季可產卵1至7窩，每窩約110至130顆卵，小海龜孵出後需20至50年才會性成熟，且每孵化的1000隻稚龜中，只有一隻能成熟，所以數量容易受到海岸不當開發及漁業誤捕等人為因素影響，全球數量正在持續下降中，目前被國際自然保育聯盟（IUCN）判定為瀕危物種（EN），並且為我國瀕臨絕種的一級保育類野生動物。

多數綠蠵龜成體會回到出生地進行繁殖及產卵，因此產卵棲地的保育對綠蠵龜的存續至關重要。東沙環礁國家公園自成立以來，致力於保護當地的海洋生物多樣性，此次能由駐島人員再次記錄到小海龜爬向大海，為海洋國家公園管理處在東沙保育里程碑上重要的一頁。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲綠蠵龜全球分布圖。

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