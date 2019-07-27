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好奇肉球味！奴才伸長舌尖上下舔　貓皇驚醒「縮腿嚇翻」

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

高雄市2歲萌喵「米血」是害羞的小女生，平常完全不讓人摸肉球，這天牠在櫃子上熟睡，突然覺得腳熱熱的，立馬驚醒抬頭，發現肉球正被媽咪偷舔，牠滿臉傻眼，好一陣子才回過神，把腿縮回去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

媽咪平常看著其他毛孩都可以讓奴才摸肉球，但每每想要摸米血的肉球，卻老是遭到「強制駁回」，還可能會被打，長期之下心有不甘，這天看牠放縱的睡姿，深深被暴露在外的粉紅肉球吸引，才心生念頭，「牠平常防禦心很重，一摸肉球肯定跑掉，當下才想說不然用舔的看看XD」

▲米血睡醒被奴才行徑嚇翻。（圖／米血媽咪授權提供，下同）

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▲米血睡醒被奴才行徑嚇翻。（圖／米血媽咪授權提供，下同）

▲米血愛黏媽咪。

▲米血愛黏媽咪。

可以看到影片中，米血一被舔肉球立刻驚醒，但因為第一次被這樣「侵犯」，一時之間還反應不太過來，瞪大眼睛來回看了許久，才回過神來縮起腿，超真實的反應也讓媽咪事後笑到不行，「牠那天被舔完沒有生氣，感覺比較像是真的傻眼了，跑到別的地方瘋狂清潔牠被舔的肉球。」

媽咪當下舔米血肉球時，覺得舔起來粗粗的，不但有很「厚實」的感覺，還會舔到毛，她也表示體驗過這次後，找到機會還是有點想再嘗試看看，畢竟米血平常不讓人吸身體，記性又比較差，這次被舔過幾分鐘就忘了，依舊繼續放縱地睡覺，「網友看到影片，大多開玩笑地說『傻眼貓咪』，也有不少網友被我的頭髮嚇到。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米血經常在家攤開肉肚，露出粉紅肉球。

▲米血經常在家攤開肉肚，露出粉紅肉球。

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關鍵字： 毛孩貓掌肉球

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