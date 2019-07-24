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貪吃貓想嗑披薩瘋狂使出「蠻力抓抓」　媽ㄍㄧㄥ到手抖

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

想吃到快瘋了！台北市飼主魏娜這天正吃著披薩，5歲貪吃貓陽陽一聞到香氣就飛快衝上前，發現奴才不給吃，牠心急地拉長身體，伸手抓住披薩往下拉，絲毫不肯屈服。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

陽陽是家裡最愛吃的貓，平常吃肉泥、小魚乾跟麥草，連人吃的食物都不放過，經常在家上演種種奪食行徑，讓魏娜無奈表示，「我吃的東西通常牠都不能拿，但牠只要一發現就會一直抓，很難呼攏過去，吃飯常得邊吃邊用手擋，非常辛苦。」

▲陽陽見披薩秒變「比腕力強者」。（圖／臉書粉專「陽陽咩嚕咩」授權提供，下同）

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▲陽陽見披薩秒變「比腕力強者」。（圖／臉書粉專「陽陽咩嚕咩」授權提供，下同）

影片中陽陽見到食物，懶得撒嬌討食了，隨即快速站起來緊緊揪住奴才的手，擺出可憐的眼神同時不斷向下拉。魏娜抵擋不住毛孩的手段和蠻力，過程中手出力到發抖、手筋暴露，仍和陽陽的力氣不相上下，可以看出主子的確奮力一搏。

精彩的「腕力比賽」持續許久，魏娜見情勢不對，趕緊一口嗑光披薩，但知道陽陽真的嘴饞了，後來又去找雞肉乾零食餵。毛孩平時乖巧，撒嬌討摸時動作都很輕柔，沒想到「搶食」時卻變得粗魯，連手段也很不斷「升級」，讓魏娜忍不住稱牠「實在太愛吃」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲陽陽平常親人愛撒嬌，遇到食物卻毫不手軟。

▲陽陽平常親人愛撒嬌，遇到食物卻毫不手軟。

影片PO在臉書社團「愛貓聯盟」，網友們看到陽陽爭奪披薩的影片，紛紛留言，「一副很有興趣的樣子XD」、「陽陽OS：欠咬⋯」、「果然是吃貨」、「那妳要拿罐罐來跟我換啊」、「陽陽整個眼睛發光欸」、「融化⋯」、「朕不給，妳不能搶；不給朕，朕就要搶！」、「牠只能偷舔手了XD」、「壞馬麻虐兒模式XD」、「敢耍我，下次直接咬妳的手手，喵～」、「會胖不是沒原因的」。

▲陽陽睡姿特別。

▲陽陽睡姿特別。

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