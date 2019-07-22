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工地冒出浪橘...壯漢們不願趕　隔天偷帶「專屬飯碗」餵飽牠

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▲工地突冒出浪橘。（圖／網友佐佐木授權提供，下同）

▲工地突冒出浪橘。（圖／網友佐佐木授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

是人都有惻隱之心！網友佐佐木的公司這天突然冒出一隻浪橘，很會蹭人討摸，但公司明定「不得隨意餵養浪貓」。原以為浪橘很快就會走了，這天他卻無意間發現滿是壯漢的吸菸區，多了包飼料和飯盆，讓他感動表示，「這就是所謂鐵漢柔情吧？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這隻浪橘出現了2個月左右，每天大約有一半時間在外玩耍，累了才會回來。佐佐木接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，公司內門禁森嚴，規定不得餵養貓，但大多人都心疼默許浪橘存在，喜歡動物的工人偶爾會趁隙摸貓，但大多時間都得認真工作。

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▲浪橘起初雖然會怕生，卻從不咬人。

▲浪橘起初雖然怕生，卻從不咬人。

這天公司吸菸區角落突然出現飼料和飯盆，佐佐木感到相當驚奇，因為身邊這群工人大多是行為粗魯的刺青壯漢，沒想到會有這樣柔情的一面。他高興地說，「雖然不確定是誰帶飼料，但大家都是做工的，卻不曾想趕走牠，也曾看到有人在吸菸區吃飯，看到這隻浪橘就丟一塊肉餵。」

浪橘始終沒有姓名，卻受到不少人默默疼愛，因為公司內設置監視器，員工每日進公司前都要全身檢查，得把飼料藏進衣服裡，找死角餵貓，「浪橘待在這雖然的確有點危險，但牠都待在安全範圍內，沒有闖入公司的製程區，員工疼貓不捨牠流浪，平時工作之餘也會幫忙多加注意。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪橘安穩度日，現在受人疼愛。

▲浪橘安穩度日，現在受人疼愛。

浪橘獲得來自不知名壯漢的專屬飯碗和飼料，網友知悉此事後紛紛留言，「收服人類不分職業XD」、「主子來監工的嘛哈哈」、「看看過2天會不會多個砂盆，再過2天多個貓窩」、「喵星人征服世界」、「感謝你們讓牠不會餓肚子」、「以後上班前不喝阿B了，改吸貓」。也有不少網友希望「愛牠就要幫牠結紮」，佐佐木則表示，「公司明定不得養貓，戒備森嚴，沒辦法將牠帶進帶出，若被發現會記大過處分，還請網友諒解。」

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關鍵字： 橘貓浪浪餵養

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