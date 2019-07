巨獅撲來！羚羊邁飛毛腿「花式拐彎」　保命絕招網驚呼

▲瞪羚見天敵撲來,飛快拐彎。(圖/翻攝自Twitter/@ItsMutai)

實習記者曾珮瑄/綜合報導

肯亞網友@ItsMutai上傳一則影片,畫面中有隻湯式瞪羚在湖邊喝水,原本若無其事的牠突然快速奔馳,看見獅子撲來立刻假動作拐彎,超敏捷的反應力令人驚呼。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤:https://goo.gl/MyKwZB)

野生動物為了生存、繁衍下一代,如何用自身優勢和掠食者「比拚」,也是很重要的。這隻湯式瞪羚喝水時感受到動靜,立刻抬起頭察看周圍,又低頭繼續小啜,未料幾秒後有隻巨大獅子從遠方撲來,牠迅速拔腿飛奔,見掠食者跟著往前衝,急急拐了個彎往回逃跑。影片中也能看到,獅子徑直往前一去不復返,這隻瞪羚用敏捷的反應成功甩開天敵,讓不少網友感到佩服。

湯式瞪羚主要分布在非洲開闊大草原一帶,特別在肯亞、坦尚尼亞棲息,體型粗壯、善於奔跑,是警覺心很高的物種,常和「牛羚」混群遷徙。湯式瞪羚在交配季節時會變得好鬥許多,若在非洲看到瞪羚屍體上有兩個洞,多半和同類打鬥而死。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

湯式瞪羚善用技巧逃命的影片PO出至今已獲得1030萬觀看,不少網友紛紛留言,「這太厲害了」、「真實世界裡,其實有殘酷的原因⋯」、「滑到哪裡去了?」、「神走位」、「這個過人可以,羊界艾佛森(籃球運動員)」、「獅子繼續跑是怕丟面子,只好裝沒事,貓科都這樣」、「敏捷全滿⋯」、「被羚羊耽誤的NBA假動作王」。

This is why Africa is Africa. pic.twitter.com/Vq5ZGUWdiX