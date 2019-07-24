巨獅撲來！羚羊邁飛毛腿「花式拐彎」　保命絕招網驚呼

▲瞪羚見天敵撲來，飛快拐彎。（圖／翻攝自Twitter／@ItsMutai）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

肯亞網友@ItsMutai上傳一則影片，畫面中有隻湯式瞪羚在湖邊喝水，原本若無其事的牠突然快速奔馳，看見獅子撲來立刻假動作拐彎，超敏捷的反應力令人驚呼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

野生動物為了生存、繁衍下一代，如何用自身優勢和掠食者「比拚」，也是很重要的。這隻湯式瞪羚喝水時感受到動靜，立刻抬起頭察看周圍，又低頭繼續小啜，未料幾秒後有隻巨大獅子從遠方撲來，牠迅速拔腿飛奔，見掠食者跟著往前衝，急急拐了個彎往回逃跑。影片中也能看到，獅子徑直往前一去不復返，這隻瞪羚用敏捷的反應成功甩開天敵，讓不少網友感到佩服。

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湯式瞪羚主要分布在非洲開闊大草原一帶，特別在肯亞、坦尚尼亞棲息，體型粗壯、善於奔跑，是警覺心很高的物種，常和「牛羚」混群遷徙。湯式瞪羚在交配季節時會變得好鬥許多，若在非洲看到瞪羚屍體上有兩個洞，多半和同類打鬥而死。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

湯式瞪羚善用技巧逃命的影片PO出至今已獲得1030萬觀看，不少網友紛紛留言，「這太厲害了」、「真實世界裡，其實有殘酷的原因⋯」、「滑到哪裡去了？」、「神走位」、「這個過人可以，羊界艾佛森（籃球運動員）」、「獅子繼續跑是怕丟面子，只好裝沒事，貓科都這樣」、「敏捷全滿⋯」、「被羚羊耽誤的NBA假動作王」。

This is why Africa is Africa. pic.twitter.com/Vq5ZGUWdiX — Lord Abraham Mutai (@ItsMutai) July 19, 2019

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