柴柴早起把客廳「鋪上白雪」　跟賴床爸一起「罰掃地」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中市飼主慧貞一早聽到一樓有動靜，好奇地下樓查看，發現客廳地板佈滿白花花的紙屑，事主柴「橘寶」還躺在旁邊，一臉若無其事的樣子，讓她當下超無奈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

慧貞接受《ETtoday寵物雲》採訪時說到，平時先生王信仁約在早上6點就會帶橘寶去公園散步，只是今天睡過頭，拖到了7點才開始準備，她大約7點10分時聽到不明動靜，才發現橘寶早就起來搗亂了，「我當下先拍照存證，走上前要責罵時，橘寶還以為我要跟牠玩追逐，不斷暴衝不給抓。」

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▲橘寶因為亂搗蛋，被罰當「環境大使」。（圖／飼主慧貞授權提供，下同）

慧貞當下雖生氣，但看著無辜的橘寶倒也覺得好笑，後來等先生出來討論如何解決，才決定要讓兩人一起掃地清潔，「先生錯在睡過頭，橘寶錯在亂搗蛋，雙方都有問題，只好一同拿著掃把當環境大使。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

其實夫妻倆外出前習慣摸摸橘寶或給小零嘴，當作是必備的「前置作業」，有了這個步驟，橘寶才不會在家翻箱倒櫃，要是橘寶把家裡弄得亂七八糟，慧貞也會及時教育，「剛開始我們會輕打嘴巴，責備牠亂咬，後來體諒到換牙期、又才6個月大，大多都是邊收拾邊數落牠。」

▲橘寶平時很親人，卻也有調皮搗蛋的一面。

這次橘寶闖禍被罰掃地，其實也只有拍照做做樣子，未料卻從此跟「掃把」結為世仇，只要人不注意，就會朝掃把狂咬。慧貞哭笑不得地說，「其實牠還是很乖的，因為沒有其他狗，只好自己找樂子，這樣的行為也像是在刷存在感而已，教過就又沒事了。」

慧貞提到，假日先生偶爾會賴床，橘寶在家等上廁所，一忍不住就會在客廳小便，「有一次先生下樓發現客廳佈滿了衛生紙，收拾之後意外發現橘寶不想被罵，拿衛生紙當障眼法，蓋住自己的小便。」慧貞事後知道此事也覺得神奇，並無怪罪柴柴，反倒覺得很聰明，「我們夫妻倆從來只罰『現行犯』，闖了禍才事後責備的話，只會讓狗狗覺得莫名其妙。」

▲橘寶平時很會隨機應變。

網友看見橘寶被迫掃地的文章，紛紛留言「自己搗蛋自己清」、「好的教育」、「掃地還一副無辜樣，看著髒亂的地板」、「真精彩哈哈」、「掃完下一秒就忘了」、「牠小腦袋瓜子一定在想：下次咬甚麼東西可以不用掃把」、「自己闖禍自己收拾」、「牠以為把拔在跟牠玩，所以此次教訓無效」、「這太誇張囉XD」。

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