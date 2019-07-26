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長耳小黑喵奶叫超萌！　全身炸毛神複製《龍貓》「灰塵精靈」

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▲嚕嚕天生像全身炸毛，神似灰塵精靈。（圖／飼主上官飄授權提供，下同）

▲嚕嚕天生像全身炸毛，神似灰塵精靈。（圖／飼主上官飄授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

連行為都像精靈！南投埔里的網友「上官飄」近期收編了隻小黑貓「嚕嚕」，才1個月大的牠天生毛量稀少，又全身是黴菌，因此不管何時看起來都像在炸毛。上官飄這天看牠身體縮成一團，突然覺得嚕嚕神似卡通動畫《龍貓》裡的灰塵精靈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

上官飄接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，嚕嚕的原生家庭環境較潮溼，平時也有些疏於照顧，起初帶回來養狀況並不樂觀，「牠除了全身有黴菌感染，身體也有耳疥蟲、支氣管炎，怕肝負荷太重不能一次治療，所以到現在都還在持續看醫生，不過幸好牠平常愛運動又很努力配合，現在已經康復很多了。」

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▼嚕嚕全身像炸毛。

嚕嚕平時精力充沛，在家跑步時步伐輕盈，平常躲在床底下偷看，找到機會就偷偷溜出房間，特別喜歡玩捉迷藏；以外型來看，牠全身像炸毛，耳朵又長又大，因此相處久了，很容易把牠和灰塵精靈聯想在一起，「小貓很容易因為情緒炸毛，目前看雖然也有先天因素，但日後會不會繼續炸毛，也可以再觀察看看。」

嚕嚕的神複製灰塵精靈的照片被發到臉書社團《愛貓聯盟》，很快地就獲得網友留言，「好可愛毛怎麼這麼稀疏」、「沒注意到是貓咪！一直在想那是什麼東西XD」、「噗！小黑炭4ni！」、「好可愛！」、「以為是天竺鼠」、「原來是貓啊」、「是貓？需要順髮乳XD」、「笑翻了我」、「我以為是兔寶寶耶」、「小黑炭」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 幼貓黑貓毛孩

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