汪不洗澡碎唸抗議！　奴才神模仿「二哈語」凹凹凹和牠溝通

記者陳靜／綜合報導

有其二哈必有其奴才！網友郭明達家中的哈士奇每當聽到「洗澡」就變得很搞威，這天主人站在浴室裡，要牠趕快進來洗香香，沒想到毛孩不但不肯移動，甚至還在門口瘋狂碎唸抗議，飼主見狀非常無奈，只好秀出研究多年的「狗語」和牠溝通，雙方一來一往凹凹叫的畫面，讓網友全都笑翻了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

郭明達開玩笑表示，他用狗語和二哈說道，「進來洗澡，洗澡會健康快樂，洗澡會舒服好睡。」沒想到毛孩卻頂嘴回說，「洗澡會使他胸口鬱悶，心情煩躁，噁心掉毛做惡夢。」一連串無厘頭的對話讓人笑噴，超寫實的台詞內容，就好像飼主真的有辦法和狗狗溝通一樣。

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▲主人模仿狗語和二哈溝通。（圖／有點毛毛的／網友郭明達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友紛紛笑回，「台灣狗語」、「主人好好笑哈哈哈哈哈」、「跟二哈聊天就要這樣」、「寶貝說！要洗拔拔你自己去洗」、「人家說養個小孩瘋三年，你是養隻狗瘋一輩子」、「牠叫你正經一點啦」、「講一句硬三句給你啊！」、「溝通失敗XD」、「我怎麼覺得他似乎在回答，我聽你在吹喇叭，黑白講，#&$*$*#」、「狗狗說：怎麼不說人話呢？我聽不懂狗語的」、「旁邊還有三毛都過來看看哈士奇跟把拔討價還價XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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