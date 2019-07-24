前一天才燦笑合照...柴犬妹妹突然走了　他心痛「抱骨灰散步」

▲柴犬妹妹以麻糬臉睡姿聞名。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「愛睡覺的小公主永遠長眠了。」網友林宏吉家中的柴犬「妹妹」愛睡覺形象深植人心，每當爸爸出門上班和牠道別，牠總是懶洋洋躺在床上敷衍目送，畫面讓網友笑翻，沒想到日前妹妹卻因為一場車禍，就此離開把拔去當小天使了，對於突如其來的意外，飼主非常痛心，火化完的隔天，他一如往常帶著妹妹去散步。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

發生意外的前一天，妹妹還跟牠的柴犬朋友們一起在家裡開趴，把拔開心地幫毛孩們捕捉下一同燦笑的畫面，並PO上臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」和狗友們分享，怎料隔天就突然傳出壞消息，讓友人們都非常錯愕與惋惜。

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▲事發前一天，妹妹和朋友們一起開趴狂歡，沒想到卻成了最後一張合照。

11日那天一場車禍讓妹妹當場受了重傷，林宏吉著急地將牠送到醫院急診，急救的1小時之內，打了4支強心針，醫生也遺憾地建議放棄急救，否則會讓牠受更多苦，飼主心痛表示，「第一次體會到家人在車上送急救的過程，在車上一直瘋狂的邊哭邊喊邊按著妹妹的胸口喊著，妹妹妳要撐住啊...妳一定要撐住啊...我的褲子全濕了，都是妹妹的尿跟便...我的衣服也全濕了，都是妹妹的...。」

▲妹妹的笑容依然還留在爸爸心中。

飼主整晚徹夜難眠，一路哭到隔天早上，直到情緒稍微平復後，他問妹妹想要今天去火化還是明天，「妹妹說今天就可以去了。」當天下午，家人朋友們在火爐前哭著大喊妹妹要牠快跑，不要被火燒到了，直到妹拔捧著牠的骨灰那一刻也瞬間淚崩了，「從沒體會過生離死別是這麼難過，謝謝妳用妳的命換來把拔的安全，謝謝妳陪著我四年，媽咪說我們會等妳投胎回來再做我們的小孩喔，妳不要捨不得把拔，要趕快跟佛祖去修行。」

▲妹拔摸摸妹妹的手和牠道別。

到家後，把拔幫妹妹佈置好專屬牠的小天地，放著牠的零食、飼料、水，還有牠生前最愛的玩具們，以及一張笑得非常燦爛的萌照，歡迎牠隨時回來玩。隔天晚上，他在一樣的時間點，抱著妹妹的骨灰，沿著一直以來固定的路線帶牠散步，也去了妹妹最喜歡吹涼涼的全家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲專屬妹妹的小天地。

▲▼妹妹生前非常喜歡到全家吹涼涼。

回想起遇見妹妹的第一天，妹拔暖心地笑說，當天他路過便利商店去買飲料，看到了1隻柴犬孤單地窩在門口，於是順手摸了摸牠，沒想到這隻柴柴就這樣黏著他，在店裡繞了好幾圈都不放棄，直到對方要離開時，牠一口氣跳上他的機車，怎麼趕也趕不走，店員說牠已經待了一整個早上都沒人來牽，因此林宏吉便帶牠到醫生掃晶片，才發現大約4、5歲的牠僅8.4公斤，親人又乖巧但是卻沒有晶片，於是他決定收編，因此牠成為了妹妹，而他成為了妹拔。

▲相遇的第一天，妹妹就認定了他。

▲成為了最幸福的柴犬小公主妹妹。

▲▼完全是爽狗無誤！！！

其實在飼養妹妹前，林宏吉小時候家裡曾養過1隻米克斯「吉米」，牠的個性溫柔體貼、親人乖巧，總是靜靜地陪在主人身邊，生活習性幾乎都和妹妹一模一樣，因此所有的巧合也讓妹拔認為，也許這一切都是緣分，才讓他們彼此相遇了。

▲妹拔小時候曾養過一隻個性和妹妹很像的米克斯。

妹妹生前幾乎可以說是和爸爸形影不離，「只要去到家裡的任何角落，或是平常散步的路線，都像是妹妹還在身邊一樣。」為了讓愛犬好好地去當小天使，妹拔也特地辦了一場追思會，讓狗友們一起來送妹妹最後一程；看到這麼多愛護妹妹、喜歡妹妹的朋友們特地前來，林宏吉表示非常感激，也希望可以延續對妹妹的愛，繼續幫助需要的毛孩，而妹妹會一直活在大家的心中，也會一直在天上守護著牠最愛的家人。

▲▼妹妹是把拔的心肝寶貝，父女倆幾乎形影不離。

▲▼妹妹：拔你上班加油，我就繼續睡囉。

▲▼妹拔幫妹妹辦了一場充滿回憶的追思會。

▲相信妹妹一定會在天上過得很好的，也會一直守護著最愛的家人♥

▼妹妹的追思會影片