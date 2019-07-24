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前一天才燦笑合照...柴犬妹妹突然走了　他心痛「抱骨灰散步」

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▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲柴犬妹妹以麻糬臉睡姿聞名。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「愛睡覺的小公主永遠長眠了。」網友林宏吉家中的柴犬「妹妹」愛睡覺形象深植人心，每當爸爸出門上班和牠道別，牠總是懶洋洋躺在床上敷衍目送，畫面讓網友笑翻，沒想到日前妹妹卻因為一場車禍，就此離開把拔去當小天使了，對於突如其來的意外，飼主非常痛心，火化完的隔天，他一如往常帶著妹妹去散步。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

發生意外的前一天，妹妹還跟牠的柴犬朋友們一起在家裡開趴，把拔開心地幫毛孩們捕捉下一同燦笑的畫面，並PO上臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」和狗友們分享，怎料隔天就突然傳出壞消息，讓友人們都非常錯愕與惋惜。

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▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲事發前一天，妹妹和朋友們一起開趴狂歡，沒想到卻成了最後一張合照

11日那天一場車禍讓妹妹當場受了重傷，林宏吉著急地將牠送到醫院急診，急救的1小時之內，打了4支強心針，醫生也遺憾地建議放棄急救，否則會讓牠受更多苦，飼主心痛表示，「第一次體會到家人在車上送急救的過程，在車上一直瘋狂的邊哭邊喊邊按著妹妹的胸口喊著，妹妹妳要撐住啊...妳一定要撐住啊...我的褲子全濕了，都是妹妹的尿跟便...我的衣服也全濕了，都是妹妹的...。」

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲妹妹的笑容依然還留在爸爸心中。

飼主整晚徹夜難眠，一路哭到隔天早上，直到情緒稍微平復後，他問妹妹想要今天去火化還是明天，「妹妹說今天就可以去了。」當天下午，家人朋友們在火爐前哭著大喊妹妹要牠快跑，不要被火燒到了，直到妹拔捧著牠的骨灰那一刻也瞬間淚崩了，「從沒體會過生離死別是這麼難過，謝謝妳用妳的命換來把拔的安全，謝謝妳陪著我四年，媽咪說我們會等妳投胎回來再做我們的小孩喔，妳不要捨不得把拔，要趕快跟佛祖去修行。」

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲妹拔摸摸妹妹的手和牠道別。

到家後，把拔幫妹妹佈置好專屬牠的小天地，放著牠的零食、飼料、水，還有牠生前最愛的玩具們，以及一張笑得非常燦爛的萌照，歡迎牠隨時回來玩。隔天晚上，他在一樣的時間點，抱著妹妹的骨灰，沿著一直以來固定的路線帶牠散步，也去了妹妹最喜歡吹涼涼的全家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲專屬妹妹的小天地。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲▼妹妹生前非常喜歡到全家吹涼涼。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

回想起遇見妹妹的第一天，妹拔暖心地笑說，當天他路過便利商店去買飲料，看到了1隻柴犬孤單地窩在門口，於是順手摸了摸牠，沒想到這隻柴柴就這樣黏著他，在店裡繞了好幾圈都不放棄，直到對方要離開時，牠一口氣跳上他的機車，怎麼趕也趕不走，店員說牠已經待了一整個早上都沒人來牽，因此林宏吉便帶牠到醫生掃晶片，才發現大約4、5歲的牠僅8.4公斤，親人又乖巧但是卻沒有晶片，於是他決定收編，因此牠成為了妹妹，而他成為了妹拔。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲相遇的第一天，妹妹就認定了他。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲成為了最幸福的柴犬小公主妹妹。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲▼完全是爽狗無誤！！！

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

其實在飼養妹妹前，林宏吉小時候家裡曾養過1隻米克斯「吉米」，牠的個性溫柔體貼、親人乖巧，總是靜靜地陪在主人身邊，生活習性幾乎都和妹妹一模一樣，因此所有的巧合也讓妹拔認為，也許這一切都是緣分，才讓他們彼此相遇了。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲妹拔小時候曾養過一隻個性和妹妹很像的米克斯。

妹妹生前幾乎可以說是和爸爸形影不離，「只要去到家裡的任何角落，或是平常散步的路線，都像是妹妹還在身邊一樣。」為了讓愛犬好好地去當小天使，妹拔也特地辦了一場追思會，讓狗友們一起來送妹妹最後一程；看到這麼多愛護妹妹、喜歡妹妹的朋友們特地前來，林宏吉表示非常感激，也希望可以延續對妹妹的愛，繼續幫助需要的毛孩，而妹妹會一直活在大家的心中，也會一直在天上守護著牠最愛的家人。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲▼妹妹是把拔的心肝寶貝，父女倆幾乎形影不離。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲▼妹妹：拔你上班加油，我就繼續睡囉。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲▼妹拔幫妹妹辦了一場充滿回憶的追思會。

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲柴犬妹妹車禍離世。（圖／臉書粉專「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」授權提供）

▲相信妹妹一定會在天上過得很好的，也會一直守護著最愛的家人♥

▼妹妹的追思會影片

關鍵字： 柴犬妹妹車禍骨灰散步合照柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔

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