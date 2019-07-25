埔里雞隻無故「被消失」近20隻　專家研判可能是「牠們」所為

▲埔里成功里雞隻近期經常無故消失。（圖／劉明浩提供）

記者陳靜／綜合報導

南投縣埔里鎮成功里山區的雞舍近來時常傳出雞隻「被消失」的消息，有時候雞舍主人還會在附近發現雞隻被咬過的殘屍留在原地，至今已經將近20隻受害，根據種種跡象，他懷疑很有可能是貓咪或是野生保育類動物「石虎」的作為，因此立即通報專家到場會勘，同時加強雞舍周圍的防護，避免再有更多雞隻受害。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

該雞舍主人正是成功里的前里長彭榮華，他近幾個月來發現家裡的雞隻不是無故消失，就是被四分五裂丟在附近，前後已經將近有20隻雞受害，而雞舍也確實有用鐵網搭建起來，不太可能有縫隙讓野狗進入咬死雞隻，因此他猜測很有可能是石虎或貓咪潛入所致。

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▲彭榮華向研究員介紹圈養設備。（圖／劉明浩提供）

國立暨南國際大學通識教育中心專案助理教授劉明浩，以及特有生物研究保育中心石虎研究員林育秀於23日到場會勘，根據雞舍的圈養設備來看，他們推測該動物可能是由鐵網的空隙中入侵，進而補食雞隻，或是將雞咬死後，再叼出雞舍後吞下肚；若是野狗闖入，照理來說是會將雞群全部咬死、無一倖免，但是從死亡的雞隻留下的殘缺肢體來看，幾乎只有屁股的部分被啃食，因此已經先排除野狗的可能性，研判很可能就是石虎。

▲死亡雞隻幾乎都只有屁股被啃食。（圖／劉明浩提供）

▲專家研判可能是石虎所為。（圖／特生中心提供）

林育秀向《ETtoday寵物雲》表示，其實從前幾年開始，便一直與暨南大學合作調查埔里鎮的生態保育至今，去年開始也在周邊山區架設了30個觀測點，其中有4個地方曾拍到石虎的蹤影，而成功里山區就是其中之一；前幾年也曾有居民在當地的水井裡，意外發現了石虎的腐爛屍體，這是當地首次記錄到「井殺」的案例，但同時也證明了石虎族群確實存在於成功里。

▲根據種種跡象，已初步排除是野狗所致。（圖／劉明浩提供）

此外，林育秀也指出，這次出現雞隻大量死亡的雞舍，也正好位於先前井殺的位置附近，再加上種種的跡象，研判應該是石虎所為沒錯，不過，其實雞舍主人彭榮華的態度也非常友善，並沒有怪罪石虎的入侵，反而是希望能夠想辦法在保育石虎的同時，也減少雞舍衝突取得平衡，因此他和家人在事發後，盡力將鐵網的縫隙圍得更完善，而林育秀到場會勘時也直呼他的設備幾乎是100分，希望此後石虎或其他野生動物可以知難而退。

▲林育秀認為舍主改造後的護網幾乎是100分。（圖／劉明浩提供）

為了進一步查明雞隻消失原因，特生中心已經在雞舍附近架設了2部紅外線自動攝影機，而劉明浩也預計每兩週會到場檢視拍攝成果，希望可以藉此找出雞隻被消失的確切因素與情形，並設法解決當地石虎保育與雞舍衝突問題。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲▼研究員在現場架設紅外線自動攝影機。（圖／劉明浩提供）