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一餐要15杯米！　5隻「媽寶汪」用臉盆吃飯...網羨：伙食真好

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記者陳靜／綜合報導

每一隻都被媽媽寵上天啦！網友陳霈珈家中養了5隻大型犬及1隻貓咪，每當放飯時間一到，就會看到狗狗們排排站，有秩序地在自己的碗前乖乖吃飯，飼主透露，其實汪汪們最喜歡的就是米飯，為了要讓牠們吃飽喝足，每天都得準備15杯米才夠吃，牠們甚至是用臉盆來當飯碗，讓網友都羨慕不已！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻陳霈珈笑說，事實上是因為其中4隻狗狗是高山犬，牠們的食量非常大，因此除了每天一餐15杯米加菜肉之外，家裡還會無時無刻備有飼料吃到飽讓牠們自行食用，完全不怕餓著；而在媽媽用心的教育之外，汪汪們也都養成了不挑食、不搶食、不護食的好習慣，吃飯時間總是熱鬧且和樂融融。

▲5汪一餐吃15杯米。（圖／有點毛毛的／網友陳霈珈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲是一群幸福的毛孩啊！（圖／有點毛毛的／網友陳霈珈提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛留言表示，「這份量真的好驚人XD」、「吃的也太多哈哈哈」、「養到飯桶...哈哈」、「伙食很好欸！！而且你還特地架高，很貼心」、「狗狗們吃的是阿母的愛，不在乎內容什麼，真是幸福的寶貝們」、「他們吃飯的容器是臉盆欸...好可愛」、「這樣吃下去，腰寄在銀行了XD」、「好幸福XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 高山犬汪汪吃飯臉盆

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