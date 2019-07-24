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看電視到一半發現「狗壞掉了」　牠1號表情躺地當機...網笑噴！

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記者陳靜／綜合報導

狗狗壞掉了要怎麼修才好？網友劉于甄這天在家裡看電視看到一半，突然發現自己的愛犬米克斯「美美」躺在地上一動也不動，甚至露出詭異的「1號表情」直直盯著上方，就連嘴巴也呈現尷尬又不失禮貌的笑容，讓馬麻看了之後不禁笑翻，立馬拿起手機捕捉並與狗友們分享。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻劉于甄在臉書社團「有點毛毛的」貼出影片笑道，「當看電視看一半發現自己的狗壞掉了，電視在演什麼就不是重點了。」她還笑稱美美真的非常會用身體搞笑，整隻狗就像是當機一樣，四腳朝天躺在電視機前刷存在感，直到媽媽將原本看電視的目光轉移到牠身上後，才慢慢地恢復正常，超呆萌模樣讓網友笑噴！

▲飼主看電視看到一半發現狗狗壞掉。（圖／有點毛毛的／網友劉于甄提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲「奴才不要看電視啦，看偶就好了。」（圖／有點毛毛的／網友劉于甄提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主經常在IG@uni_meimei分享美美的日常，而看過這則影片的網友們紛紛留言笑說，「這壞得很徹底啊，不送維修？」、「快沒電了，要換電池」、「請依照使用說明書正確使用XD」、「拿出肉條就會重新開機惹」、「感覺是被點了笑穴XD」、「牠在玩一二三木頭人」、「系統出現錯誤，請重新開罐」、「笑容真可愛」、「牙齒很白」、「看來需要姆姆ㄉㄧ一下了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 汪汪米克斯看電視當機表情

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