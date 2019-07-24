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才剛換新床單！　機歪貓「大在枕邊」...還想用棉被蓋屎

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記者陳靜／採訪報導

不要在床上放巧克力乖乖！住在台南的混種英短「愛里」是個超級機車的喵星人，這天牠竟然趁著家人不在時，偷偷跑到床上解放，直接在馬麻枕邊大了好幾顆便便，甚至還想用棉被蓋住假裝是撥砂儀式，讓飼主差點氣瘋直呼，「前兩天才剛換完床單，貓真的很機歪！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲機歪貓在主人床上大便。（圖／網友柒樂樂授權提供）

▲「看什麼看，不能棒賽嗎？」（圖／網友柒樂樂授權提供，下同）

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馬麻柒樂樂無奈表示，「牠單純就是想讓我困擾，覺得我生氣的臉比較美吧。」愛里以前完全不會這樣，但是自從結紮後，只要媽媽太晚回家，或是出門前忘記清理貓砂，牠就會故意跑到床上「給她驚喜」，直接在媽媽睡的位置上排泄，就算她事後把毛孩抓來要牠自己聞聞，或是輕彈鼻子處罰，愛里也依然喜歡惡作劇，害得飼主每天回家前都膽戰心驚。

▲機歪貓在主人床上大便。（圖／網友柒樂樂授權提供）

▲愛里在結紮後變得非常「顧人怨」。

▲機歪貓在主人床上大便。（圖／網友柒樂樂授權提供）

▲馬麻認為愛里就是故意想捉弄主人。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「不要在床上吃乖乖XD」、「換妳去大他的貓砂！」、「屎還比較好處理，尿才會真的殺」、「那個位置是誰睡的，對睡那位置的人手恨意很濃XD」、「牠一定是金吉拉的親戚，金吉掰」、「這很故意捏」、「還以為有貓砂在那邊撥XD隔著螢幕我都聞到味道了」、「養貓真的是很需要EQ」、「你該高興不是烙賽」、「好乖喔！知道要蓋沙」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲機歪貓在主人床上大便。（圖／網友柒樂樂授權提供）

▲喵：下次早點回家，乖乖清貓砂不就好了。

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關鍵字： 喵喵大便枕頭棉被

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