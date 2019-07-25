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把小主人鼻樑當桌子！　橘貓「饋手高度」剛好...媽笑翻

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記者陳靜／綜合報導

眼前的黑不是黑。網友莊繡菁家中有隻黏人的橘貓「Q比」，這天小主人在床上呼呼大睡，沒想到原本窩在一旁的喵喵，竟然把哥哥的鼻樑當成桌子，直接把手手放在上面開始舔毛，甚至連高度和曲線都剛剛好，乍看之下就像是1組小朋友專屬的貓掌眼罩，讓網友全笑翻，直呼太可愛啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲橘貓把哥哥鼻樑當桌子。（圖／有點毛毛的／網友莊繡菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲威～那不是桌子啦XD。（圖／有點毛毛的／網友莊繡菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

馬麻莊繡菁在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並寫下，「嗯～這個高度將將好。」畫面中可愛的Q比緊緊靠在小主人臉旁窩著，同時直接大剌剌地把右手放在他的臉上，接著就是一連串忘情的舔毛，沒想到熟睡的哥哥也完全沒發現自己的眼前已經黑了一片，直到Q比舔錯舔到他的額頭才緩緩醒來，讓一旁錄影的媽媽忍不住笑出聲。

▲橘貓把哥哥鼻樑當桌子。（圖／有點毛毛的／網友莊繡菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥直到額頭被舔才發現。

網友看了這則影片後紛紛笑回，「很專業知道不能蓋鼻子」、「剛好當主人的眼罩自己也能舒服的舔手手這隻貓太聰明了XD」、「不用買眼罩了」、「好舒服想要+1」、「弟弟睡到不知人啊？XD」、「孩：媽，我怎麼了，世界怎麼變全黑的了」、「哥我幫你擋光」、「未來是很好的貓奴」、「好一個貓遮眼」、「超可愛的啦哈哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 橘貓喵喵鼻梁眼睛小主人舔毛

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