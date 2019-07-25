被忽視超北宋！　牠吃醋躲電腦後「偷按刪除鍵」讓爸氣瘋

記者陳靜／採訪報導

「誰叫你要一直用電腦！」高雄網友劉子瑄家中有隻愛吃醋的貓咪「G funk」，這天把拔在家裡寫歌，隨後便用電腦記錄下來，沒想到毛孩見狀後，似乎覺得自己被冷落了，因此躲在電腦後面伺機而動，直到爸爸開始打字後，牠伸出魔爪在鍵盤上亂按，不僅按到刪除鍵，還差點直接關機，讓主人氣得「嘖」了一聲！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「看我的厲害！」（圖／網友劉子瑄授權提供，下同）

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馬麻劉子瑄無奈地說，每當家人使用電腦被G funk發現，牠就會立馬坐到一旁刷存在感，尤其是爸爸在打歌詞的時候，總是故意跑來湊熱鬧搗亂，還會故意在鍵盤上亂點，但是只要家人準備開口罵牠，牠就會馬上躲起來裝沒事，不過，其實牠會做這些都是因為太愛爸媽了啦！

▲G funk連把拔看書也要打擾撒嬌。

▲G funk：竟然在看別隻貓咪......

▲監視到愛睏了啦！

飼主將這則影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並開玩笑寫下，「有誰家的貓也是這麼ㄐㄧㄅㄞ嗎？」引來網友笑翻表示，「沒給你關機還不謝主隆恩！」、「你要慶幸關機鍵不在右上角」、「沒咬掉插頭，你要感恩了」、「我在面前你還看電腦」、「想幫鏟屎的打字，錯了嗎？」、「手不賤就不是貓了 」、「超擊敗」、「我就被神準的踩過關機鍵XDD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲G funk總是喜歡在家人忙碌時刷存在感。

▲半個月大的G funk睡覺一定要有鴨鴨陪伴。

▲這自拍角度......XD

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