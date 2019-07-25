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餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護費快繳

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記者陳靜／採訪報導

這裡有貓咪私闖民宅，趕快抱緊處裡啊！臉書粉專「小兔斑比」的主人近2個月來在家裡樓下發現了1隻浪浪虎斑貓，因此每天都會倒飼料給牠吃，沒想到這天喵喵竟突然找到家裡來，原PO看見窗外有個熟悉的身影，於是將窗戶打開，怎料竟然是那隻浪浪，牠一臉理所當然地踏進屋子，甚至還哈氣叫囂，讓人哭笑不得。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪喵侵門踏戶討罐罐。（圖／臉書粉專「小兔斑比」授權提供）

▲「喂！今天的飯呢？還要我來找你。」（圖／臉書粉專「小兔斑比」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

小兔斑比笑說，自從5月23日和這隻浪貓初次見面後，每天固定會在家樓下餵牠吃飯，2個月來都沒有間斷，不過，他們從來都沒有在家見過，沒想到喵喵這天竟然靠著自己靈敏的嗅覺找到家裡來，在窗外不斷喵喵叫，直到原PO開窗後，牠帶著滿滿的殺氣踏進屋子，一臉氣噗噗似乎是要討飯吃，模樣超可愛！

▲浪喵侵門踏戶討罐罐。（圖／臉書粉專「小兔斑比」授權提供）

▲原PO每天都會在家樓下餵牠吃飯。

原PO見狀後便馬上倒了罐罐奉上，不過，其實這隻浪浪非常不親人，即使已經認識了2個月，牠依然警戒心很重，必須保持一定的距離牠才肯吃，且食用完畢就轉身離開；但是小兔斑比發現喵喵有個超呆萌的行為，自從牠找到家裡後，就常常趁屋主不注意時，躲在窗外偷看屋內的兔子和貓，不過只要一被發現，就會立刻跑走。

▲浪喵侵門踏戶討罐罐。（圖／臉書粉專「小兔斑比」授權提供）

▲浪喵長得和原PO的愛貓「呱呱」很像，因此被稱為野生的呱呱。

▲浪喵侵門踏戶討罐罐。（圖／臉書粉專「小兔斑比」授權提供）

▲確認過眼神......原來你是來找妹子的。

事實上，小兔斑比家中養了5兔2貓，因此目前暫時沒有能力再收養其他小動物，但她也表示，若貓咪願意的話，打算抓紮後再幫牠找家，不過，因為喵喵防備心非常強，完全無法靠近，仍需評估是否適合飼養以及牠的身體狀況後再行決定。

▲浪喵侵門踏戶討罐罐。（圖／臉書粉專「小兔斑比」授權提供）

▲野生的呱呱防備心非常重，不讓人們靠近。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了笑翻表示，「好強啊還找到妳家」、「你被鎖定了XD」、「奴才，本皇的晚餐勒！！」、「還讓朕親自來找，快接駕啊！」、「下一步就是進來室內睡覺，無縫收編」、「被尾隨跟蹤了XD」、「侵門踏戶找奴才」、「強迫收編」、「進來還嗆聲XD」、「明顯是搶劫，快抱緊！！！！！」、「原來奴才住這裡」、「主子已收編你」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼浪喵又跑到家裡來收保護費啦！

▼更多精采影音

關鍵字： 流浪貓喵喵窗戶房間罐罐

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