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叫名字都不理！　自戀柴聽到「這3個字」秒回眸笑：找我嗎？

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記者陳靜／採訪報導

原來你已經想改名想很久了！住在新北永和的網友梁曉芸家中有隻超自戀的柴柴「貝果」，固執又有個性的牠每當聽到家人在呼喊自己時，總是要看心情才決定要不要理會。這天媽媽帶牠散步時，不管怎麼叫牠都裝作沒聽見，直到飼主喊了一聲「小帥哥」，貝果就立馬回眸一笑，讓她超無言！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲自戀柴聽到「小帥哥」才肯回頭。（圖／網友梁曉芸授權提供）

▲自戀柴聽到「小帥哥」才肯回頭。（圖／網友梁曉芸授權提供，下同）

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梁曉芸無奈表示，平時只要呼喊貝果的名字，牠大概有一半的機率都不會回答，於是這天媽媽便突發奇想，試著叫牠小帥哥看看，沒想到貝果一聽到就立刻停下來轉頭，完全是個自戀的孩子！不過，飼主也透露，其實一切還是要看貝果的心情，就算是小帥哥，牠也有懶得理會的時候。

▲自戀柴聽到「小帥哥」才肯回頭。（圖／網友梁曉芸授權提供）

▲「這樣有像韓國歐巴一樣帥嗎？」

▲自戀柴聽到「小帥哥」才肯回頭。（圖／網友梁曉芸授權提供）

▲貝果非常有個性又固執。

事實上，貝果的固執事蹟不僅如此，每當散步完準備回家時，媽媽也得和牠僵持好一陣子，有時候說不走就不走，家人都非常無奈，卻也拿牠沒辦法；而貝果狗生最抗拒的事就是洗澡，「叫牠10次，有9.9次都不會來，最固執的時候就是堅持不洗澡。」只要一聽到關鍵字就嚇得原地發抖，不管說什麼都不肯乖乖就範，讓家人超頭痛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲自戀柴聽到「小帥哥」才肯回頭。（圖／網友梁曉芸授權提供）

▲貝果：誰跟你說我要回家了？

▲自戀柴聽到「小帥哥」才肯回頭。（圖／網友梁曉芸授權提供）

▲貝果只要聽到「洗澡」就嚇得全身發抖。

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關鍵字： 柴犬名字自戀帥哥

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