嘴癢柴把耳機咬扁...被姐狂拍肩質問　牠心虛坐床角「不敢回頭」

記者陳靜／採訪報導

不用問就知道兇手是誰了。新北中和網友簡詩庭家中的柴犬「油條」這天趁著姐姐去洗澡時，偷偷從她桌上找了新玩具來玩，當姐姐一回房，竟看到毛孩嘴裡嚼著她的蘋果耳機，於是立馬衝上前拯救，可惜為時已晚，因此她拿著耳機殘骸質問油條，沒想到牠卻心虛地移動到床角，完全不敢回頭。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴柴把耳機咬壞還裝傻。（圖／臉書粉專「油條-成長日記」授權提供，下同）

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姐姐無奈表示，每天晚上油條都會到她房間一起睡覺，只要時間一到，牠就會直接到床上等待奴才開冷氣和電風扇。事發當天姐姐正好洗完澡回房間，沒想到居然看到油條坐在床邊把玩著她的耳機，當場抓到現行犯，因此立馬上前質問毛孩，但牠不是左顧右盼，就是假裝沒聽見，最後甚至直接走向床角窩著，連回頭都不敢。

▲聽到姐姐開始碎唸後，油條就把頭撇向一邊。

▲柴：人家什麼都沒有做啦～

其實油條平常是個脾氣好又乖巧的柴柴，也是爸爸的掌上明珠，但是只要嘴巴一癢起來，就會把家裡的東西咬得面目全非，牠特別喜歡「電線類」的東西，不僅這次把耳機咬爆，牠也曾把姐姐的充電線咬斷，而且還專挑原廠商品下手，讓家人超頭痛，卻也拿牠沒辦法。

▲其實這已經不是牠第一次咬壞東西。

▲油條是個愛撒嬌的超級爸寶。

飼主經常在臉書粉專「油條-成長日記」分享毛孩的逗趣日常，而她也將這則影片上傳至社團「柴犬司令部」，網友看了紛紛笑回，「牠的臉就說不是牠啊XD」、「哈哈裝傻中」、「裝沒聽到耶」、「哈哈哈哈原來不是只有我兒子這樣」、「道自己做錯事了！不敢看媽媽」、「柴做錯事都這樣，不敢看XD」、「都叫油條了，當然會裝B，混越久就油腔滑調」、「連飛機耳都沒開，太可惡了」、「明顯作賊心虛XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「油條先生你好，我是油條。」

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