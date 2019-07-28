歐告挑食不吃飼料　爸犧牲趴地演「搶食戲碼」...牠秒埋頭狂嗑

記者陳靜／綜合報導
許多毛小孩經常因為吃過更好吃的食物後，變得不愛吃飼料，為了能讓牠們改掉挑食壞習慣，奴才各個使出了渾身解數！網友Ching-Yu Chuang家中的伯恩山混血大狗「八樓」這天一看到「又是飼料」就撇頭拒吃，於是爸爸只好親自示範，趴在地上和牠搶食，甚至吃得比牠還香，沒想到卻真的奏效，八樓立馬埋頭狂嗑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
▲歐告挑食不吃飼料，爸爸上演搶食戲碼。（圖／有點毛毛的／網友Ching-Yu Chuang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
臉書粉專「八樓不住八樓」的飼主Ching-Yu Chuang在社團「有點毛毛的」分享影片並逗趣寫下「狗狗挑食不吃飯怎麼辦？只好吃得比他香了...。」當天為了讓八樓重拾對飼料的興趣，家人們紛紛「以身作則」，直接把狗狗的飼料吃進嘴裡，她透露笑說，不僅馬麻吃了半顆，更狂的把拔甚至吞了5顆下肚，幸好最後成功激起了毛孩的食慾，才沒有讓他們白白演戲。
▲媽吃了半顆，爸吃了5顆XD
▲「你為什麼要吃我的飯飯？」
網友看了這則影片後紛紛笑噴表示，「好好笑～我都是『假裝吃』而已，還是我家狗比較好騙？！」、「好好奇味道口感」、「吃過貓飼料+1」、「我家不吃也要上演搶食戲碼，要搶才會想吃」、「零食跟罐頭吃過，很香但是沒味道...」、「有吃過，超硬的啊！」、「看來會吃狗狗的東西的人不是只有我XD」、「每次看到對毛孩用心的主人都覺得很棒」、「太幸福了啦XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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