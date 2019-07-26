進寵物店直奔玩具區！　9歲白柴「選擇障礙」每個都想試用

記者陳靜／採訪報導

即使9歲了還是像個小朋友一樣！台中白柴「小虎」這天和把拔一起到寵物店大採購，正當爸爸準備走向飼料零食區時，小虎卻往玩具區直奔過去，一看到琳琅滿目的發聲玩具便興奮地衝上前，但這時牠卻因種類過多而犯了選擇障礙，甚至每個都想試用看看，模樣超呆萌，於是把拔最後也買了1隻小豬送牠。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「這個好呢？還是那個比較好呢？」（圖／網友翁小虎授權提供，下同）

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把拔翁小虎笑說，其實毛孩是個熱愛玩具的汪星人，幾乎可以說是形影不離，且只要是有啾啾聲的球牠都愛不釋手，不過，只要玩具落入牠的嘴裡，幾乎都活不過3分鐘，破壞力超強的小虎總是因為玩得太激動把球咬爆，只要啾啾聲壞了，也就代表那個玩具將被小虎打入冷宮，因此牠常常需要買新玩具。

▲疼愛毛孩的把拔最後買了小豬給牠。

▲9歲的小虎不只愛玩玩具，還是個電視兒童呢！

對小虎來說，玩具比食物還要更重要，牠雖然不護食，卻非常護玩具，只要察覺有人想對牠的玩具不利，就會氣得露牙並把玩具抱在懷裡，像是在保護孩子一樣。除此之外，其實小虎是隻不親人的毛孩，只有家人可以摸摸牠，一旦陌生人向牠伸出手，牠就會馬上低吼警告，若對方再靠近的話，就不會和他客氣了。

▲小虎：別想偷本柴的玩具！

▲小虎就連睡覺也要顧著娃娃。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「好可愛喔，自己挑玩具耶」、「每一個都想要」、「買給他啦～」，「每個都舔一次就都是我的了！」、「小虎喜歡開心喔～」、「由此可知...牠超愛超愛阿拔，連挑玩具都挑很像阿拔的...真的乖孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小虎只接受家人摸摸，不准陌生人碰牠。

▲汪：下次拿玩具來換，就考慮給你摸。

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