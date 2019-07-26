吃便當被注視好毛！　下秒飢餓汪「瞬間移動」嘴巴貼雞腿

▲「本汪就看得讓你心裡發寒。」（圖／臉書粉專「米格魯Chefの日常」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

農曆7月還沒到，卻一直覺得被注視？嘉義女網友這天一邊追劇一邊享用著美味的雞腿便當，但是吃著吃著，背脊卻不斷發涼覺得毛毛的，於是她抬頭一看，沒想到竟是家裡的米格魯「Chef」躲在筆電後方，面無表情地露出半張臉注視著她，怎料下秒牠就馬上衝到桌邊，下巴直接靠在便當盒上狂聞雞腿，讓飼主超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲才幾秒鐘時間，毛孩就馬上湊到桌邊狂聞。

正當Chef默默飄到便當旁，準備要動口偷雞腿的瞬間，姐姐一把捏住了牠的頭，輕輕地把牠支開，但是Chef卻不放棄，一心只想衝向香味四溢的雞腿。姐姐無奈表示，其實這已經不是第一次了，貪吃的Chef每當看見食物就會默默在一旁注視，接著再趁家人不注意時，瞬間移動到現場偷吃。

▲誰准你偷吃雞腿？

臉書粉絲專頁「米格魯Chefの日常」分享了這則貼文後，網友紛紛笑回，「為了吃什麼出頭都有」、「一把抓住貪食的嘴，怎麼這麼可愛呀」、「拜託給他一口啦」、「偷瞄那畫面，也太可愛了！」、「小小口可以嗎？拜偷...」、「妳聞可以，不可以吃」、「小可愛！我给您！」

▲「人家也想吃一口，就一口嘛～」

▲賣萌還是不能吃！

Chef的此生摯愛是牛排，不過，比起吃牠更愛玩，對鈔票、娃娃，甚至是主人的新衣服都很感興趣，只要稍微不注意，就會被牠咬成破布，這時候就算拿出飼料引誘，牠也只是淡淡地看一眼後繼續玩耍，除非在牠極餓的狀態下才可能停手，而姐姐也透露，若Chef玩得太過份則會輕打屁股處罰，這是飼主唯一管得動毛孩的方式。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲只要是新衣服都逃不過牠的嘴。

▲Chef被罰坐乖乖待在原地不動。

▲Chef：哇五水謀？

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