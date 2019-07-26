看到右手有大片肉乾　傻汪選錯邊「直接吐掉」耍賴：再一次啦...

記者陳靜／綜合報導

再給人家一次機會啦！網友Chieh Chieh Wu家中有隻呆萌的米克斯「波妞」，這天把拔拿出零食和牠玩盲猜二選一的遊戲，牠一看到爸爸雙手伸出來，就毫不猶豫地選了左手，毛孩開心地把小餅乾吃進嘴裡，直到主人另一隻手攤開，竟是超大片肉乾，沒想到波妞卻立馬將餅乾吐出來，賴皮地和奴才撒嬌討肉肉吃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：這次一定是這邊沒錯啦！（圖／有點毛毛的／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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單純天真的波妞是個遊戲黑洞，就連爸爸也忍不住吐槽笑說，「有人選一次選不到，選五次就選到了，我們家波妞是選五十次都選不到...。」只要把拔和牠玩猜零食的遊戲，牠永遠都會選到相較吃虧的那一邊，而這次牠甚至直接把原本選到的小餅乾吐出來，想要和把拔討價還價，得到又香又大的肉肉。

▲波妞開心地把選到的小餅乾吃掉。

▲「X！你又耍我？」

飼主經常在臉書粉專「波妞野結衣」分享毛孩的日常，他也將這則影片上傳至社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑壞表示，「看到馬上吐掉反悔XD」、「馬上吐掉太好笑了XD」、「她說：我選錯了」、「下次直接飛撲爸爸身上撒嬌，就可以直接吃了」、「還知道要吐掉換肉肉，好聰明」、「拔巴壞壞XD」、「人家是逆向思考呀」、「太可愛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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