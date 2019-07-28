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狗狗也能喝珍珠奶茶？　他用「5樣食材」做珍珠...還原度超高！

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記者陳靜／綜合報導

沒喝過珍珠奶茶別說你來過台灣，現在就連狗狗也可以親自體會手搖飲料的美好了！Youtube頻道「希露弟弟啃雞腿」日前突發奇想，為了讓毛孩不再是只能看著主人喝飲料，因此決定發揮創意自製「狗狗版珍珠奶茶」，雖然喝起來味道也許有些不同，但只要利用這5樣食材，就能讓外觀有8成相似，還原度超高。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主雞腿姐弟家中有2隻狗狗，分別為比熊「希露」與貴賓「弟弟」，每當雞腿在喝飲料時，毛孩們總是一臉渴望地看著他，但自己卻只能乖乖喝水，於是他心想，「怎樣才能讓狗狗喝到飲料？」便靈機一動決定要利用牛肉、紅麴粉、犬貓專用奶、水、蛋白，做出超逼真的珍珠奶茶。

▲狗狗版珍珠奶茶。（圖／希露弟弟啃雞腿授權提供）

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▲狗狗版牛肉紅麴珍珠。（圖／希露弟弟啃雞腿授權提供，下同）

首先，利用牛絞肉加上些許的紅麴粉及蛋白，讓它能夠增加黏性，接著用手捏出一顆一顆與珍珠大小相仿的球狀顆粒，放入滾水汆燙後，就簡單地完成了珍珠的製作；而奶茶的部分，則是用無添加乳糖的犬貓專用牛乳，加上代替紅茶的紅麴粉與水，調配出奶茶的顏色，最後將牛肉珍珠丟進去，就完成了狗狗特製珍奶囉！

▲狗狗版珍珠奶茶。（圖／希露弟弟啃雞腿授權提供）

▲狗狗特製珍珠奶茶完成。

雞腿姐弟將狗狗版珍珠奶茶放入碗裡，要希露和弟弟充當試吃員，沒想到弟弟卻意外捧場，將珍珠一顆接一顆吞進肚裡，甚至連特製奶茶也咕嚕咕嚕喝下，還非常享受，讓雞腿姐弟超驚喜；不過，反觀一旁的希露卻連一口都不肯嘗，甚至莫名對著主人生氣低吼，讓觀眾全都笑翻了！

▲狗狗版珍珠奶茶。（圖／希露弟弟啃雞腿授權提供）

▲弟弟似乎非常喜歡這道特製飲料。

網友看完這「史上第一杯狗狗能喝的珍奶誕生」影片後，紛紛在底下留言笑回，「可以申請專利了」、「有7-8分像珍珠奶茶」、「狗狗專屬的珍珠奶茶，雞腿可以去拓展毛小孩飲料店了啦」、「希露一定是知道他的珍奶跟你們的不一樣才生氣」、「希露：不是全糖！！！！！我很聰明不要以為可以騙的了我（吼叫」、「希露是狗版的滴妹嗎？？」、「希露表示，怎麼不是和牛」、「下一集開發狗狗可以吃的雞排」、「改天再來做給我們家的狗狗喝」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 珍珠奶茶牛肉紅麴希露弟弟啃雞腿

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