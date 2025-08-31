寵物浣熊「首次玩泡泡」超好奇　小手猛抓興奮追著到處跑

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做邦尼（Benny）的寵物浣熊，最近熊生首次體驗了玩泡泡的快樂。飼主凱蒂（Katie）用自動吹泡泡機，在家替牠打造了專屬的「泡泡樂園」，邦尼開心地追著飄在空中的肥皂泡到處跑，努力揮舞小手試圖抓住它們。

▲邦尼第一次看見泡泡，玩的超級瘋狂。（圖／翻攝自TikTok／@bentoboxtheraccoon）

邦尼看著從天而降的七彩泡泡，興奮地衝過去舉起雙手，想把它們抓在掌心，還好奇地張開嘴巴試圖嚐一下味道。之後更是追著泡泡們穿梭在傢俱中，快樂地跑上跑下追逐，讓家裡的貓咪室友滿頭問號。飼主也在留言中補充，邦尼幾乎為泡泡瘋狂，「牠超愛這些，我喜歡牠試著去碰泡泡的模樣」。

▲用小爪子試圖去抓。（圖／翻攝自TikTok／@bentoboxtheraccoon）

▲追著泡泡跑讓貓咪感覺很困惑。（圖／翻攝自TikTok／@bentoboxtheraccoon）

平時邦尼最常玩的玩具就是家裡的貓跳台，牠總會試著爬到高處找貓咪一起玩，然後迎接牠的就是喵喵拳伺候。目前這段有趣的影片已在TikTok累積超過10萬點閱，更萌翻許多網友，「真可愛」、「牠值得拿到所有泡泡」、「剛開始我還以為牠是隻貓」。