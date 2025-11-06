ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

▲南投小黑狗慘遭「山豬吊」困住哀嚎　獵人秒放血堅稱：是抓到山豬。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲山豬吊（右）示意圖，非當事現場資料照。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中犬隻遭捕殺販賣令人氣憤，南投縣飼主李小姐表示家裡養的狗也有同樣遭遇，這隻叫做「建安」的黑色米克斯犬跟著主人前往田地時，不慎被山豬吊夾傷，家人聽見哀嚎聲後立即前往查看，不料卻撞見獵人已經將其放血裝袋，質問後還堅稱「只是山豬」，打開袋一看果然是建安的遺體，讓一家人十分痛心。

李小姐表示，自家住在南投山區，事情發生在今年4月，當天父親帶建安去尋田地，卻突然聽到狗狗淒厲的哀號聲，趕到現場後，卻發現有獵人正提著一袋物品打算下山，「爸爸直覺不妙要求看袋中裡的東西，但對方頻頻拒絕」。

▲南投小黑狗慘遭「山豬吊」困住哀嚎　獵人秒放血堅稱：是抓到山豬。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不到一歲的建安是家中的開心果。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於家人聽見的哀嚎聲實在不像豬聲，再加上獵人的詭異行徑，讓李爸爸愈加堅信自己的想法，並將談話內容拍下來。對方一開始堅稱是補捉到山豬，僵持不下後還提出「不然把這袋丟進山溝，我們都不要開袋」，直到家人提出要報警才妥協。

▲南投小黑狗慘遭「山豬吊」困住哀嚎　獵人秒放血堅稱：是抓到山豬。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲建安經常陪家人到田裡巡視。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李小姐表示，其實他們是只有10戶左右的小村落，因此鄰居彼此都相互認識，當下地主發現獵物中陷阱後，非但沒有援救或通報飼主，反而是急忙通知獵人來收網，並當場放血殺害。建安被送往解剖後顯示，的確是有被山豬吊纏繞的痕跡，且身上多處傷口切面平整，研判是人為所致，離譜行為讓家人難以接受。

南投縣家畜疾病防治所表示，接獲通報時便與警方一同到場稽查，由於第一時間飼主已經將犬隻遺體埋進土中，當下協助挖出軀體並送往台大的動物法醫解剖。據了解，放置山豬吊的民眾是當地人，此案件造成動物死亡，被移送地檢署調查，詳細情形還需待偵查結果出爐。

▲南投小黑狗慘遭「山豬吊」困住哀嚎　獵人秒放血堅稱：是抓到山豬。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲建安的部份解剖資料，點圖放大。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「山豬吊」是一種以金屬繩索和彈簧續壓式裝置製成的陷阱，當動物觸發時繩圈會迅速收緊，越掙扎就纏越緊，往往造成斷肢、皮開肉綻等重傷害。雖然經過申請可用來減少農損或用於傳統狩獵，但可能誤傷任意的動物。依《動物保護法》第14-1條第1項第7款規定，非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質的套索陷阱捕捉動物，違者可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「世上最孤獨大象」逝世！終結13年孤囚　民眾悼：天堂沒有鐵網

博美散步中「自認是小型車」　停同尺寸車格完美遵守規則

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

家中突出現「2隻長一樣黑貓」　情侶發現崩潰：不小心變偷貓賊

車輛深夜傳詭異聲響！警趴冰冷柏油路救出小貓　還幫找到長期飯票

偶只是毛澎！貓咪被笑胖超委屈　「咪咪冒冒」抱怨準備暗殺爸爸

正要洗衣服見「蝙蝠趴洗衣球」　竟然是母子檔「媽媽懷抱寶寶」

煮龍蝦竟目睹「生產龍蝦寶寶」！網友求情：別煮啊小孩就沒媽了

女海邊發現「大頭長身」神祕生物嚇　專家解真相：可長到2.75公尺

台中抓獲移工販賣狗肉　竟掃到晶片「是走失2個月多多」

