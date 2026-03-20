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惡霸犬嫌棄「自己的黃金」　奴才幫撿屎還倒退保持距離

▲Hero在門口大便，結果對自己的黃金一臉嫌棄。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友田小妹發現狗兒子「Hero」在家門口產出一大坨「黃金」，身為生產者的牠卻不肯靠近地上的便便，只能一臉哀愁的望著遠處的媽咪請她幫忙。當飼主拿著剛撿起來的狗大便給Hero看，牠卻一臉嫌棄轉過頭默默倒退。

▲。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

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▲媽咪要幫忙撿屎，要拿去丟Hero還保持距離。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

否認到底越靠近越後退

Hero先是聞了聞地板上「黃金」，表情彷彿在說到底是誰大的這麼臭，本汪一點都不想碰。偏偏大便的位置剛好卡在出入口的位置上，愛乾淨的牠只好望向在門口看戲的媽咪，眼神充滿請求似乎在說請幫我處理一下。然而等飼主把便便撿起，拿給Hero「認領」時牠卻拼命的避開，媽媽靠多近牠就退多遠，一直試圖拉開距離。

▲Hero：唉噁不要靠近我。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

▲。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

▲正在便便的Hero。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

奴才撿屎哭笑不得

田小妹將Hero「自己做卻自己嫌」的的影片分享至粉專「有點毛毛的」，並無奈的表示「為什麼我就要幫你撿，你還一臉嫌棄它」。更有許多網友笑說Hero說不定有潔癖，「好可愛，是只愛乾淨的小狗」、「我家臘腸也是，嫌棄自己的尿跟便還會繞道。」。

▲。（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

▲Hero：人家就愛乾淨嘛～（圖／有點毛毛的／田小妹提供）

關鍵字： 標籤:狗狗便便萌寵潔癖寵物趣事

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