草鴞寶寶「愛找鄰居玩」　白天去隔壁睡還順便一起吃晚餐

記者賈沐蓉／綜合報導

不少人童年都有跑到鄰居家吃飯、玩耍的回憶，而擁有呆萌「蘋果臉」的草鴞其實也超愛「敦親睦鄰」。屏科大鳥類生態研究室在觀察兩家相鄰的草鴞巢時，居然發現幼鳥們私底下經常跑到對方家玩，晚上還會吃叔叔阿姨準備的晚餐。

▲屏科大鳥類生態研究室發現，草鴞私底下其實會找鄰居串門子。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署屏東分署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛去隔壁串門子 順便蹭消夜

實際上如果棲地條件理想，草鴞就會在相距約百公尺內密集築巢。屏科大鳥類生態研究室洪孝宇老師，在兩處相距僅有80公尺、分別稱為A家與B家的草鴞巢位設置自動攝影機，並替幼鳥帶上辨識腳環後。結果發現兩家可以自行「趴趴走」但飛行能力仍不成熟的40日齡幼鳥不但會同框玩耍，白天甚至會一起睡覺，夜間還會在鄰居家等著吃「鼠條」大餐。

▲Ａ家的草鴞巢的3隻幼鳥，腳環編號分別是A39~A35。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署屏東分署）

▲B家則有4隻草鴞幼鳥，腳環編號則是A96~A99。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署屏東分署）

▲攝影機拍下A家的草鴞幼鳥跑去B家玩耍。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署屏東分署）

摸黑搶食大混戰 爸媽分不清誰是誰

有趣的是，A家的親鳥似乎完全沒發現自己突然「多了一個小孩」。林業及自然保育署屏東分署解釋，這是因為離巢期幼鳥食量極大，爸媽剛丟下獵物就急著加班打獵，留下幼鳥們上演無差別搶食秀，在黑暗又混亂的環境中短時間難以分辨誰是自己的孩子。