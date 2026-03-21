暹羅貓看主人照燈「硬要插手」　奴才吐槽：你沒做美甲吧！

記者賈沐蓉／綜合報導

日本某位網友家中養了4隻貓咪，這天她做完美甲正在照燈讓凝膠固化，結果其中一隻暹羅貓莉莉（リリ）硬要過來「插手」，把自己的毛毛爪塞進光療機裡跟奴才一起照燈，讓飼主忍不住吐槽「你沒做美甲吧？別學我哈哈」。

▲這是莉莉，一隻會做怪事的暹羅貓。（圖／翻攝自X／@anchan20180825）

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貓咪也想做指甲

貼文中，莉莉趴在光療機前面，模仿著鏟屎官的姿勢將前爪伸進照光的區域，彷彿牠也剛剛做完美甲需要一點紫外線來固化。飼主看見貓咪來攪局也是哭笑不得，但因為擔心紫外線會對貓有害，加上空間不夠會讓凝膠無法順利固化，最後只好帶著機器來跑去洗手間「避難」，才順利完成美甲的最後一個步驟。該篇貼文至今在X已累積超過949萬次點閱。

▲看見奴才在照光讓美甲硬化，也把自己的爪子伸進去。（圖／翻攝自X／@anchan20180825）

做怪事是家常便飯

後來飼主在留言中透露，莉莉跟家裡的另一隻暹羅貓露露（Lulu）都是自己親手從小養大，然後經常幹出些奇怪的事情，例如擅自跑進冰箱降溫，或是爬上家人的背不肯下來。許多網友也笑說這種干擾讓人沒辦法討厭，「一起做指甲的樣子太可愛了！」、「現在連貓咪也開始美甲了」、「太可愛了！我家的貓肯定會模仿」。

▲擅自跑進冰箱的露露。（圖／翻攝自X／@anchan20180825）

▲趴在家人背上不肯下來的莉莉。（圖／翻攝自X／@anchan20180825）