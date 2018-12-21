2柴繫一起！激動弟突跳台階　網美姐「原地慘摔」…淡定臉網笑噴

▲柴姐：喂喂喂老弟！你要去哪！（圖／臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

老弟！你到底在幹嘛啦！台中北屯柴柴兩姐弟「Wish」與「小虎」就像一對活寶，日前馬麻PO出了一年前的舊影片，當時媽媽帶著家中三毛孩一同外出散步，繫在一起的兩姐弟卻因動作不同步慘摔，激動活潑的小虎為了跳上台階，不惜犧牲姐姐，害得牠原地被拖倒，沒想到柴姐的淡定臉卻意外成亮點，讓網友看了全笑噴！

馬麻謝妙芬經常在臉書粉絲專頁「兩個Hero&Wish」分享三柴寶的日常，由於弟弟屬好動活潑的個性，姐姐則是懶惰淡定，因此只要在人煙比較稀少的地方，媽媽就會將兩柴繫在一起，以便牠們互相牽制，防止小虎亂跑，同時也能給牠們自由活動的時間，但姐弟倆卻經常因為個性相差甚大而出糗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲雖然跌倒了一樣要美美的笑著XD

▲小虎（左）：姐姐不走我也不走啦～

影片中可以看到，原本姐姐Wish在階梯上擺好POSE給媽咪拍照，這時的小虎卻蠢蠢欲動，直到牠算準位子後奮力一跳，沒想到繩子另一頭的姐姐卻突然往後倒，而柴弟也因此慘跌在樓梯上，兩汪的出糗成度有得比！但敬業的網美Wish在跌倒的同時仍保持淡定表情，這一幕讓網友都笑翻，重複看了好幾遍。媽媽也表示，當時撞擊力道沒有很大，所以沒有受傷，請大家放心！

媽媽將這則影片上傳至臉書後，許多柴友們紛紛笑倒回覆，「對不起我笑到不行」、「那一拉我笑了～」、「姐姐沒生氣還保持笑容」、「那個臉一副就是：衝X小！」、「姐姐回頭：哩災細啊」、「重播了好幾次」、「太可愛了哈哈哈」、「看N次笑N次」、「去年看到現在，每次看每次笑」、「這個表情真的好笑舒壓」。

▲柴柴姐弟冷戰中...

▲Wish（右）下秒仍然關心弟弟有沒有跟上。

事實上，這對柴姐弟非常愛吵架，經常一言不合就冷戰，但牠們卻又很放不下對方，散步時也會偷偷回頭看對方有沒有跟上，完全就是又愛又恨的姐弟關係。而牠們也偶爾會欺負暖男哥哥「Hero」，不斷對牠大小聲，但是成熟懂事的哥哥總是會禮讓牠們，三柴互動看似不和平，其實非常有愛呢！

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▲家中三柴感情很好，分別為哥哥Hero（左）、姐姐Wish（中）與弟弟小虎（右）。

▲媽：西瓜甜不甜～；柴：沒有馬麻甜啦！

▼影片為臉書粉專「兩個Hero&Wish」授權提供

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