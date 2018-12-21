5金金組吸貓大隊！包圍橘貓舔到頭毛濕濕　網笑：全自動洗貓機

▲阿金超喜歡橘貓，一直親牠。（圖／翻攝自粉專@The Petform 马来西亚宠物平台，下同）



寵物小組／綜合報導

阿金好熱情，連貓星人也沒轍！最近網路上流傳一則搞笑影片，內容是5隻小阿金組成「吸貓大隊」，瘋狂親舔小橘子，把牠的頭毛舔得溼答答，逗趣的畫面很可愛，但好像有點太失控？！意外笑翻很多網友，直呼是「全自動洗貓機」。

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從影片中可見，喵星人悠哉地躺在白色椅子上，開始被一隻又一隻的小阿金團團包圍。只見每一隻都好深情、好認真，瞇著眼睛一直親一直親，親到喵星人只好躺下來給金金擺布。最後喵星人有點招架不住這些熱情，見到主人來了，趕緊起身討抱抱。

▲小橘被舔到濕答答。



有趣的短片在網路上傳開，馬來西亞的寵物粉專「The Petform 马来西亚宠物平台」也在21日分享，後來有網友轉貼至《有點毛毛的》社團，在底下回覆著，「貓咪的臉好厭世」、「吸貓大隊」、「貓都濕了」、「金毛圍攻洗面」、「牠被舔到很濕XDD」。

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猫咪的噩梦 猫咪的噩梦 Cats' nightmares. . The Petform 马来西亚宠物平台 由 The Petform 马来西亚宠物平台發佈於 2018年12月20日 星期四

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