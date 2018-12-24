叮叮叮！奧客雙喵「1秒按2下」服務鈴　奴才上菜忙翻了

▲按一次鈴就有點心吃，最後讓奴才忙翻啦！（圖／翻攝自抖音APP用戶「ygxc888888a」）

寵物小組／綜合報導

「叮叮叮！按鈴了！快給朕上菜！」網路上最近流傳一則可愛的影片，內容是有位飼主看到一段「毛孩猛點餐」的視頻，叮叮叮按鈴的模樣看得他快融化，於是決定也跟上潮流，來拍攝貓版的按鈴討肉吃，結果聰明的喵星人很快就學會，最後狂按服務鈴，讓奴才上菜忙翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

抖音APP用戶「ygxc888888a」經常拍攝2隻愛喵的生活影片跟粉絲們分享，不論是可愛或是逗趣的內容，都讓粉絲超滿足。日前飼主分享一段視頻，畫面中貓咪的前方都各擺了服務鈴，結果「熟門熟路」的牠們知道按鈴有點心吃，於是瘋狂按鈴，平均1秒按了2下，一臉嚴肅的表情超像奧客，笑翻許多網友！

▲喵：隔壁那位也吃太多了吧！（圖／翻攝自抖音APP用戶「ygxc888888a」）

▲喵星人加緊腳步快按鈴！（圖／翻攝自抖音APP用戶「ygxc888888a」）

這段影片最近被網友轉貼到臉書公開社團，不到2天的時間，就湧入5千多名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈奴才腳步要快點」、「還不快餵喵，咬你喔」、「太可愛了啦哈哈」、「別人的貓都不會讓我失望」、「大胃王比賽嗎XDD」、「毛茸茸的喵手手，真可愛」、「要變胖了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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