奇葩喵睡到嘴開　怪聲打呼「哼蛤～」網笑噴：夢到啥啦

▲到底是夢到什麼啦！（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

這喵星人睡到壞掉了啦！一名網友於臉書公開社團「爆笑公社」分享了一則影片，畫面中的喵星人躺在主人腿上睡得香甜，數度嘴巴開到蚊子差點飛進去，沒想到下秒牠的打呼聲更是讓人一秒笑到噴飯，奇怪的「哼蛤聲」讓人不禁懷疑牠到底作了什麼夢，可以發出如此詭異的打呼聲。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

曾姓網友於臉書PO出這段影片並逗趣註解，「ㄚ喵！你到底夢到什麼啦！可以打呼打成這樣！」熟睡的喵喵仰著頭露出兩顆小牙齒，也許是因為在主人腿上所以睡得更安心，便不計形象睡到開嘴打呼，但牠的呼聲卻超奇葩，隨著呼吸發出「哼」、「蛤」的聲音，沒仔細看根本不知道是貓咪的打呼聲，網友看了全笑噴！

影片上傳至臉書後，網友們紛紛在底下搞笑留言，「笑死XD」、「亨ㄥ～」、「貓也會做夢啊真可愛」、「夢到自己是一隻喵」、「牠在說夢話！！！」、「是在做春夢嗎」、「好可愛的打呼聲」、「是夢到什麼打呼好難聽啊XD」、「睡得很甜」、「開聲音...我男友用很奇怪的眼神看著我...」、「鼻塞齁」、「吸到谷關空氣瓶」、「只有我注意到鼻孔像愛心嗎」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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