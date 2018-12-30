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天生僅2.5隻腳！米克斯小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！

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▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲小豹只有2.5隻腳，但天性樂觀開朗，還遇見了深愛牠的家人。（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯汪汪「小豹」天生只有2.5隻腳，但天生樂觀開朗，不僅從來沒有表現出自卑模樣，更學會一套專屬自己的行動方式，和一般狗狗同樣地敏捷、愛玩。飼主Rita近日於臉書社團《米克斯傳奇》貼文，想為身型特殊的孩子尋找「服裝設計師」，卻意外引起網友論戰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹和哥哥姐姐感情很融洽。

Rita接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，平時都會替兒子定期更換、訂做輪椅，可是小豹玩瘋時還是想要自由自在活動，「牠喜歡用全身力量跳著跟別的狗狗玩，但也因此脖子下方有時候會磨擦破皮，甚至微微地流出血來。」她出於心疼所以求助網友，想要尋覓願意接受挑戰的設計師，「若是能在衣服上加墊緩衝材質，也許可以減少受傷的可能性。」

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹在草地上喜歡擺脫輪椅跳著玩耍。

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲但是有時候不小心磨破皮，讓媽咪心疼。

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹準備加入戰局！

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹「深水炸彈」攻擊失敗。

小豹蹲坐在地上，自然露出半截前腳的可愛照片，讓許多人留言稱讚「真的好帥」、「小豹和媽媽都很棒喔！」但卻有部分網友玩笑開過了頭、引起撻伐，其中有人因此被管理員革除社團資格。Rita對溫暖表示非常感謝關心，但其實一路走來早已習慣酸言酸語，因此沒有太多負面感受，「許多人第一次看見小豹，都會覺得『好可憐』，但是互動過後就會發現牠非常快樂，只看自己擁有的，沒有的也不會在乎。」

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹「深水炸彈」威力驚人，差點把哥哥「鏟」飛。

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Home cafe老闆小勳將狗狗送到新家，準備離開時小豹連頭也不回，超天兵～

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹和玩具睡香香。

Rita回憶，她在台中寵物認養主題餐廳「Homecafe 幸福。好食」的臉書上看見這隻特別的狗狗，與家人討論過後便決定領養，「老闆小勳心疼牠在收容所生活可能格外辛苦，便決定幫忙找家。」她也解釋命名由來，「因為牠小時候只用屁股『嚕』著前進，很像小海豹。」

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹第一次出去玩。

Rita形容，兒子個性樂天，對缺陷不以為意，活力充沛到常常惹得家人好氣又好笑，但看見那陽光笑臉又捨不得責罵，「牠最喜歡偷咬汪汪後腳，或是跳起來用全身的力量去壓別人，就像是一顆『深水炸彈』。」除此之外，小豹的動作也非常敏捷，咚咚咚到處跳，「牠把家裡的木板咬得全是齒痕，去狗公園裡玩耍時一點兒也不認輸，簡直就是一隻小屁狗！」

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹游泳帥姿。

▲▼遭譏「像烤雞」…2.5腳小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超屁！（圖／網友Rita授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小豹和哥哥姐姐每週末都會到狗公園玩耍，非常幸福！

Rita提到，經過熱心網友推薦，已經和有意願的設計師聯絡、洽詢中，她對於網友們的鼓勵與稱讚則謙虛回應，認為這段緣分中，小勳才是最值得感謝的人，「如果可以的話，希望大家也多給予殘缺狗狗一個幸福的機會！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯輪椅收容所

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