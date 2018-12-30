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洗完澡等吹乾...虎斑喵化身「土撥鼠」　瞇眼無奈：能快點嗎？

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洗完澡吹乾...虎斑喵化身土撥鼠。（圖／翻攝自抖音APP用戶「572724628」）

▲喵星人洗完澡要給主人吹乾時，站起身子模樣超像土撥鼠。（圖／翻攝自抖音APP用戶「572724628」）

寵物小組／綜合報導

最近這天氣給毛孩洗完澡若是沒吹乾，很容易著涼的！抖音APP用戶「572724628」有段影片最近在臉書流傳，內容是有隻虎斑貓洗完澡後要給主人吹乾，結果牠不知怎麼的，居然用後腿撐著身體，全身站立起來給主人吹身體，罕見的模樣有網友看了打趣地說，「原來是土撥鼠，我還以為是貓咪呢～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蔡姓網友日前在臉書公開社團轉貼這則視頻並表示，「站起來比較吹的乾？」畫面中可以看到，虎斑貓全身濕答答的靠著牆壁，看起來是剛洗完澡正要被吹乾身體；只見牠站起身子動也不動，任由眼前的吹風機吹身體，還不時吹到眼睛呈現瞇瞇眼的狀態，一臉無奈的表情像是在說，「能快點嗎？」

洗完澡吹乾...虎斑喵化身土撥鼠。（圖／翻攝自抖音APP用戶「572724628」）

▲▼喵：那個......動作可以快點嗎？（圖／翻攝自抖音APP用戶「572724628」）

洗完澡吹乾...虎斑喵化身土撥鼠。（圖／翻攝自抖音APP用戶「572724628」）

影片才貼出不到一天的時間，就累積了6萬多次的觀看次數、上千次的分享數，百名網友看完都在底下留言表示，「那個無奈的眼神....」、「原來是土撥鼠阿～」、「有夠可愛啊啊啊」、「好乖的主子」、「為什麼我的貓都不會醬」、「是被吹到快睡著了嗎XDD」、「我家的應該已經找不到，躲起來」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪土撥鼠抖音喵星人洗澡

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