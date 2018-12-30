「愛狗比愛我多！」　律師怒抓妻子愛犬從2樓陽台扔出去

▲醋夫不滿妻子過於疼狗，將2隻老狗從陽台扔下，其中一隻當場死亡。（圖／達志／示意圖，非當事人）

寵物小組／綜合報導

美國一名男律師日前和妻子起衝突，認為對方「愛狗勝於他」，一氣之下將妻子2隻愛犬從陽台扔出去，導致其中一隻老狗當場死亡，另一隻則是受到驚慌，逃離家門失蹤。警方依照虐待動物的罪名將他逮捕。

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根據外媒報導，動手摔死狗的是51歲律師傑拉德捷斯克(Jerald Jeske)，他在24日與妻子在車上發生爭吵，曾2次動手毆打妻子，並怒罵「你愛那些狗比愛我還多！我要殺死牠們」，隨後搶走對方的家門鑰匙，闖入屋內將分別是17歲與14歲的2隻老吉娃娃從2樓陽台扔出。

▲51歲的律師傑拉德捷斯克依虐待動物的罪名被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



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17歲的老犬當場被活活摔死，另一隻名為芙拉的吉娃娃外觀上並無重傷，但也因為受到嚴重驚嚇，逃離家中。妻子報案後，警方隨即以虐殺動物的罪名將傑斯克逮捕。

傑斯克在26日以1萬元美金（約台幣30萬元）交保，法官已經禁止他再接近妻子與對方飼養的動物。

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