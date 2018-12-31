媽問「最醜的是誰？」　誠實阿金秒撲爸狂揮：就是他！

▲阿金聽到媽問誰最醜，立刻撲向爸爸。（圖／翻攝自抖音APP用戶118594968）

寵物小組／綜合報導

「發狗糧在家才能有地位！」抖音APP用戶「118594968」日前貼出一段影片，黃金獵犬「艾迪」接受媽咪的大考驗，聽到馬麻的形容之後要找到對應的人物，牠展現超高智商紛紛選出合適的對象，但是一聽到「最醜的是誰」時，汪汪立刻撲向濃眉男主人，馬上顯現男主人在家地位。

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一名網友於臉書社團「爆笑公社」轉載這段影片，畫面中可以看到，女主人先是問了「女兒跟兒子哪個帥？」，阿金大手立刻放到兒子身上，當被問到「兒子帥像誰？」，汪汪立刻起身坐好，表達出是因為「自己帥」。最後艾迪被問到「我們家誰最醜？」，牠迅速地走到男主人前面，原來在艾迪心中地位最低的就是眼前的濃眉男人，這個反應也讓不少網友笑翻。

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影片上傳後，引來不少網友大讚艾迪的聰明應答，「汪成精了」、「連狗都怕老婆，看他緊張的勒」、「這是霸凌吧！」、「我不敢惹這狗，太聰明了，怕牠去報警」、「男主只剩鏟屎的功能」、「這毛小孩智商過人！」、「原來狗腿這個形容詞是這樣來的」。

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