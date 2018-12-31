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浪貓遭撞冷躺12℃路邊　善心人停車抱起嘆：好好處理並不難

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▲浪貓遭撞冷躺12℃路邊　善心人停車抱起嘆：好好處理並不難。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

▲流浪貓遭撞後，孤零零地倒在路邊。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

不小心撞到動物，其實可以好好處理，而不是置之不理。網友阿恩在路上看到流浪貓遭車撞，屍體就這樣孤零零地躺在原地，讓他心生不忍，趕緊停車將貓咪抱進紙箱，打算隔日送去火化，「12度的天氣，浪貓躺在那很可憐的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

阿恩在爆怨公社寫道，「為什麼撞到生命了，可以就這樣走掉？沒有人會怪你，只要好好處理善後就好。」照片中，貓咪就倒在靠近分隔島的馬路邊，隨時都有再度被來車輾過的可能。阿恩看到後，停車將屍體移到紙箱裡，「我看到，我處理沒關係，明早我送獸醫院火化。真的只希望，真的不小心撞到生命了，好好的處理一下，並不困難。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

貼文被轉載至爆料公社臉書粉絲專頁，網友們紛紛留言，「估計那個人被衝出來的浪浪嚇到還沒回神 ...但是跑走真的不可取，阿密頭佛，謝謝你的善心。」、「就算只是移去旁邊也可以讓孩子不被碾壓，可以有尊嚴的離去，這是一個積善的福報啊！」、「真的！不管誰對誰錯，撞到就該處理後續。」

▲浪貓遭撞冷躺12℃路邊　善心人停車抱起嘆：好好處理並不難。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

▲善心網友停車將貓咪抱進紙箱，打算隔日帶去火化。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

關鍵字： 流浪貓車禍

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