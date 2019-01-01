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台灣獼猴9日降為一般類野生動物　任意獵捕最高可罰30萬

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▲台灣獼猴最快今年6月降為一般類　保育人士擔憂：恐有負面影響（圖／林美吟」授權提供）

▲台灣獼猴降為一般類，保育人士擔憂。（圖／林美吟授權提供）

寵物小組／綜合報導

行政院農委會107年9月6日預告修正「保育類野生動物名錄」，其中包括台灣獼猴、山羌、白鼻心、大田鷸（大地鷸）、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節及短肢攀蜥等8個物種，都將從保育類野生動物調整為一般類野生動物，並將於今年1月9日公告生效。值得注意的是，即使是一般類野生動物，任意獵捕仍須面臨新台幣6萬-30萬元罰鍰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼台灣地區保育等級調整表。（圖／ETtoday製表）

▲台灣地區保育等級調整表。（圖／ETtoday製表，點圖可放大）

根據保育類野生動物名錄修正草案，國內野生動物由一般類調整為保育類的為林三趾鶉、臺灣朱雀（酒紅朱雀、朱雀）、長尾鳩、紅腰杓鷸（黦鷸）、栗背林鴝（阿里山鴝）、黃胸藪眉（藪鳥）、白耳畫眉、黑頭文鳥（栗腹文鳥）、冠羽畫眉、岩鷚、董雞、黑尾鷸、大濱鷸（姥鷸）、紅腹濱鷸（漂鷸）、草花蛇等十五種物種。

一般類野生動物調整為珍貴稀有野生動物的為青頭潛鴨和金鵐，另外食蛇龜和柴棺龜則是從珍貴稀有野生動物調整為瀕臨絕種野生動物。原本為保育類，降成一般類的野生動物則是台灣獼猴、山羌、白鼻心、大田鷸（大地鷸）、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節及短肢攀蜥等8個物種。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲保育類一般類野生動物差別。（圖／行政院農業委員會林務局）

▲保育類一般類野生動物差別。（圖／行政院農業委員會林務局，點圖可放大）

林務局指出，即使台灣獼猴從保育類調整為一般類，還是會受到動物保育法、國家公園、保護區等規範，不能隨意獵捕，須是基於學術研究、危害人命或農作，否則獵捕一般類野生動物還是有6萬到30萬元罰鍰。保育類與一般類野生動物不同的地方在於，飼養需經縣市政府許可，未經許可取得而飼養或繁殖保育類野生動物，可處1萬至5萬元以下罰鍰。

▲台灣獼猴最快今年6月降為一般類　保育人士擔憂：恐有負面影響（圖／林美吟」授權提供）

▲林美吟表示，「『理解共存』創造人與獼猴互利共生的價值是我們不變的目標。」（圖／林美吟提供）

對於台灣獼猴降為一般類野生動物，有「獼猴女博士」稱號的林美吟去年6月時就透過臉書表示，「對於獼猴而言，也許最黑暗的時代就要來臨了。」她指出，即使一般類野生動物仍受野保法保護，但是否真的能夠切確執法，「台灣許多野生動物即使受到《野保法》的保護，卻仍然面對盜獵、虐殺、獸鋏、攻擊等等威脅」、「難以想像降級成為一般類野生動物後，台灣獼猴會遇到怎樣的處境。」

關鍵字： 台灣獼猴野生動物野保法保育類

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