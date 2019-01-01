聽到家人在倒數！白柴睡夢中驚醒　「激動凹嗚」慶祝新年

▲歐巴：跨年派對本汪也想參與！（圖／粉專《白柴/歐巴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

「好好好～你的慶祝好意大家都收到了！」住在台中東區的柴柴「歐巴」是出了名的搞威狗，這天跨年夜明明閉眼夢周公去，突然聽到家人在倒數，立刻張開眼睛，跑過來湊一咖，跟著全家人一起夜晚歡呼，只是...歐巴好像有點過嗨，一度失控。

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歐巴原本跟家人坐在客廳，一起看電視吃東西，迎接2019的到來。由於等得太累，歐巴先去床上呼呼大睡，結果在關鍵倒數時刻，歐巴自己奔出來，興奮的凹嗚凹嗚大叫，非常愛湊熱鬧。

▲媽媽笑說，「這是11點多等跨年倒數，等到受不了睡著了～」



媽媽說，「然後電視跟外面煙火砲聲越來越熱鬧，牠也越來越亢奮，完全不能自己！」同時也提到，歐巴跟家人聊天的時候，也會越聊越激動，被爸爸糾正「要小聲一點」，牠也會調整音量，小小聲地喊「好嗚～」。

媽媽把歐巴愛講話的模樣拍下來，上傳到柴犬社團分享。網友看完笑說，「失控了啦XD」、「跟我家一樣～本來在睡覺，聽到我們要倒數了，跳起來滿場跑」、「還以為早上雞啼呢」、「天天有肉吃」、「很搞威的8+9」、「哈哈哈好可愛」。

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▲非常愛講話的柴柴。



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