影／姑姑回家了！「笑臉柴」飛機耳迎接　天天叼不同小禮物等待

記者林韋辰／採訪報導

在外疲憊了一整天，回來看到寵物愛的迎接，心情瞬間充飽電！台中有隻1歲大的柴柴「必魯」個性非常好客，只要看到家人或客人到家裡，必定咬著一隻娃娃，或是一根潔牙骨，瘋狂搖著屁屁迎接對方，如此療癒的歡迎場景天天上演。

▲必魯：您～回～來～啦～！（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



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這天必魯看到姑姑回家了，開心地坐在地板上搖尾巴。只見牠的圓圓眼睛變成瞇瞇眼，整張臉笑瞇瞇，耳朵整個打平變飛機耳！眼看姑姑踏進家門，牠更是興奮走一圈，嘴巴的潔牙骨則緊緊叼著，打算送給最愛的姑姑。

▲好開心的迎接姑姑！



「大家都很愛牠！」勾錐的必魯深受全家人喜愛，爸比Toby Lee笑說，「牠平常在家都是這樣迎接每一位家人或客人，對人很熱情，一定會趕快或隨便找個玩具，然後開著飛機耳等（奇怪的癖好XD）！因為尾巴太短了，所以激動到整個屁股都在晃哈哈。」

▲之前曾咬過史迪樂迎接。





▲咬玩具等到睡著的必魯。



必魯真的非常貼心，出頭也很多，有時候會咬著玩具等到睡著。哥哥說，「每次看到牠這樣，上班的一整天疲憊感心情都瞬間消失，非常暖心！」同時也提到，必魯是隻跟屁蟲，「雖然長得不是標準漂亮，但是醜得很討喜，尤其是牠的可愛八字眉！」

▲必魯偷玩泡泡浴。

爸比1年前曾養過一隻黑柴，因為一場生病離世，非常思念黑柴的爸比，某天強烈欲望想走到寵物店看柴犬，結果意外與必魯結緣。爸爸說，「我只想看看柴犬，沒想到店裡只有一隻，本來我是不敢再養，但是牠一直跟著我，要跟我抱抱！」

爸比跟必魯在店裡相處了一個小時，不顧家裡反對直接帶回家。家人第一眼看到當然很不諒解，擔心失去的痛苦又重演，沒想到第二天，撒嬌的必魯把阿公阿嬤、姑姑給融化，將一家人弄得服服貼貼。爸比笑說，「被全家人視為寶貝的必魯，現在可傲嬌了！」

▲必魯平常會跟爸爸去髮廊上班。

▲小時後就擁有一張「哀怨神情」。



▲必魯是家裡的開心果，珍貴的小寶貝。



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