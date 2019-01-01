ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／姑姑回家了！「笑臉柴」飛機耳迎接　天天叼不同小禮物等待

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者林韋辰／採訪報導

在外疲憊了一整天，回來看到寵物愛的迎接，心情瞬間充飽電！台中有隻1歲大的柴柴「必魯」個性非常好客，只要看到家人或客人到家裡，必定咬著一隻娃娃，或是一根潔牙骨，瘋狂搖著屁屁迎接對方，如此療癒的歡迎場景天天上演。

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲必魯：您～回～來～啦～！（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這天必魯看到姑姑回家了，開心地坐在地板上搖尾巴。只見牠的圓圓眼睛變成瞇瞇眼，整張臉笑瞇瞇，耳朵整個打平變飛機耳！眼看姑姑踏進家門，牠更是興奮走一圈，嘴巴的潔牙骨則緊緊叼著，打算送給最愛的姑姑。

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好開心的迎接姑姑！

「大家都很愛牠！」勾錐的必魯深受全家人喜愛，爸比Toby Lee笑說，「牠平常在家都是這樣迎接每一位家人或客人，對人很熱情，一定會趕快或隨便找個玩具，然後開著飛機耳等（奇怪的癖好XD）！因為尾巴太短了，所以激動到整個屁股都在晃哈哈。」

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前曾咬過史迪樂迎接。

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咬玩具等到睡著的必魯。

必魯真的非常貼心，出頭也很多，有時候會咬著玩具等到睡著。哥哥說，「每次看到牠這樣，上班的一整天疲憊感心情都瞬間消失，非常暖心！」同時也提到，必魯是隻跟屁蟲，「雖然長得不是標準漂亮，但是醜得很討喜，尤其是牠的可愛八字眉！」

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲必魯偷玩泡泡浴。

爸比1年前曾養過一隻黑柴，因為一場生病離世，非常思念黑柴的爸比，某天強烈欲望想走到寵物店看柴犬，結果意外與必魯結緣。爸爸說，「我只想看看柴犬，沒想到店裡只有一隻，本來我是不敢再養，但是牠一直跟著我，要跟我抱抱！」

爸比跟必魯在店裡相處了一個小時，不顧家裡反對直接帶回家。家人第一眼看到當然很不諒解，擔心失去的痛苦又重演，沒想到第二天，撒嬌的必魯把阿公阿嬤、姑姑給融化，將一家人弄得服服貼貼。爸比笑說，「被全家人視為寶貝的必魯，現在可傲嬌了！」

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲必魯平常會跟爸爸去髮廊上班。

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時後就擁有一張「哀怨神情」。

▲有人要回家了！柴柴趕緊叼玩具迎接，天天開飛機耳瞇眼撒嬌。（圖／網友Toby Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲必魯是家裡的開心果，珍貴的小寶貝。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影片：

關鍵字： 柴犬飛機耳瞇瞇眼迎接

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣..

影／不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推..

影／柴犬把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床上　網： 我看..

影／剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　..

小喵奶音呼喊「看看我嘛～」　見媽沒反應「超萌出擊」..

婚後拼4年不孕！　她愛心收編「養到帶子貓」：家裡變..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

凌晨被萌醒！柴臉小狐狸闖民宅猛抓門　同伴忙阻止：人..

英勇汪面對惡徒無懼色　連挨3槍仍堅持保護主人…苦撐..

冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物　網融化：好..

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」..

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時..

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的..

Jessica Law羅明嘉-烏龜養在熱帶國家需要..

好味小姐-【貓日常】麻糊超皮！小公主秘辛大公開

狹小房擠3中型犬...被打後想逃 小黃汪腳狂抓地..

搓完小倉鼠肚肚按鼻子～　 睡夢中啟動「振動模式」狂..

網友嗆：「熊抱學姐」必須死！　熊讚抖一下拿起盾牌：..

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個..

基因突變橘貓骨頭沾黏無法進食　醫生「99%養不活」..

聖上...你的頭頂冒煙了　喵星人太靠近暖爐！網笑：..

國家公園不是毛小孩的家！　帶貓犬進入最高罰100萬

影／姑姑回家了！「笑臉柴」飛機耳迎接　天天叼不同小..

天冷看狗縮一團心疼想抱…牠秒跨爸身上睡死　媽傻眼罵..

直撲球迷肩上同歡 　美國國鳥白頭鷹開場足球賽

霸道甘蔗蟾蜍竟硬上大蟒蛇！　趴整排「搭便車」超囂張

吃飯囉！阿金媽媽開門「7隻幼幼衝出」　一字排開啃飼..

警犬護2警擋槍殉職　男童哭著寫信謝領犬員：牠做了很..

台中霧峰友善稻田設棲架　吸引黑翅鳶停駐「36天狂吃..

影／跨年夜超嗨！Doremi甩頭唱三天三夜　在客廳..

服務處變陸客「朝聖」景點　王世堅：歡迎！但要小心...

貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率..

Melody 39歲長這樣「認不出」！　一出聲網友..

女三寶急左轉害騎士「犁田」　肇逃瞎辯：以為沒撞到

首爾汗蒸幕附兒童遊戲區、戶外泡腳池　晚上六點進場更..

小時候有過敏 長大自然好嗎？

元旦首場　台南市巨人盃國際青少年棒賽開幕

手麻狂尖叫！男病患鬼打牆式抱怨　女護理師「一段理性..

迪羅臣4日首度迎戰暴龍　艾德里奇：想邊吃爆米花邊看

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

寵物動物熱門新聞

房間亮燈！　他見貓舉手迎接笑噴

天天來等魚湯喝！流貓靜靜趴攤位

最醜的是誰？　誠實阿金秒撲爸爸

打開濃濃冬瓜味　狗奴收集牠指甲

柴犬不見！　謎之微笑流連香腸攤

柴逛寵物店「咬恐龍」強迫買玩具

賣茶顧臥床父　愛犬遭打斷腿他咬..

霧峰田設棲架　黑翅鳶36天吃6..

極品貓香前5名　看看你家喵皇第..

歐告長出白粉刺！鬼針草清到崩潰

太冷啦！「粉紅豹紋毯」伸舌頭喝..

雄獅「逃柵欄」咬死上班2周女員..

汪連挨3槍仍堅持護主　苦撐到警..

2018石虎9死　小草野放同路..

讀者迴響

熱門新聞

房間亮燈！　他見貓舉手迎接笑噴

天天來等魚湯喝！流貓靜靜趴攤位

最醜的是誰？　誠實阿金秒撲爸爸

打開濃濃冬瓜味　狗奴收集牠指甲

柴犬不見！　謎之微笑流連香腸攤

柴逛寵物店「咬恐龍」強迫買玩具

賣茶顧臥床父　愛犬遭打斷腿他咬..

霧峰田設棲架　黑翅鳶36天吃6..

極品貓香前5名　看看你家喵皇第..

歐告長出白粉刺！鬼針草清到崩潰

太冷啦！「粉紅豹紋毯」伸舌頭喝..

雄獅「逃柵欄」咬死上班2周女員..

汪連挨3槍仍堅持護主　苦撐到警..

2018石虎9死　小草野放同路..

萌汪無辜臉→流氓樣　媽看了嘆氣

最新影片

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的後事

Jessica Law羅明嘉-烏龜養在熱帶國家需要冬眠嗎？

好味小姐-【貓日常】麻糊超皮！小公主秘辛大公開

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面